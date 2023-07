Beni confiscati, assessore La Russa a Cantù: Regione in prima linea

Inaugurato immobile recuperato, presenti anche ministro Piantedosi e assessore Fermi

Uno dei beni confiscati alla criminalità organizzata che, a Cantù, si trasforma in un punto di riferimento per un territorio. È la nuova sede dell’Azienda Speciale Consortile Galliano inaugurata oggi a Cantù. Presenti all’inaugurazione gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca, Innovazione), insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sindaco di Cantù Alice Galbiati.

La Russa: importante confinanziamento regionale

“Regione Lombardia – ha affermato l’assessore La Russa – attraverso il mio Assessorato, ha stanziato 150 mila euro per la ristrutturazione di quella che era una fabbrica confiscata alla mafia. Un cofinanziamento importante, il massimo che poteva essere concesso, risorse strategiche per il reimpiego del bene stesso”.

“La valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e la promozione della cultura della legalità – ha proseguito – per noi sono prioritarie. Nel periodo 2019-2022 Regione ha finanziato ben 93 progetti di recupero di beni confiscati alle organizzazioni criminali per un importo complessivo di poco meno di 6 milioni di euro. Per il biennio in corso, inoltre, abbiamo previsto un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro”.

L’immobile era già stato assegnato al Comune di Cantù nel 2002 che, nel 2020, ha chiesto e ottenuto il contributo regionale. I lavori hanno permesso la conversione dell’immobile da stabilimento industriale a uffici, con adeguamento strutturale, rifacimento impianti, copertura, serramenti e modifica della distribuzione degli spazi.

Beni confiscati, a Cantù nuova sede per l’azienda Speciale Consortile Galliano

Una sede nuova e funzionale, quindi, per l’Azienda Speciale Consortile Galliano, ente strumentale dei Comuni dell’Ambito di Cantù che si occupa della gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari. L’utenza servita supera le 500 unità e risiede, oltre che sul territorio di Cantù, anche nei Comuni soci (Capiago Intimiano, Carimate, Novedrate, Figino Serenza, Cermenate; Cucciago, Senna Comasco).