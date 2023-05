‘Bergamo-Brescia capitale cultura’, assessore Caruso nella città orobica

‘Bergamo-Brescia capitale italiana della Cultura 2023’ è un motivo in più per visitare due città ricche di storie e di opere d’arti davvero eccezionali. Bergamo è realtà che custodisce tesori culturali preziosi e, per certi versi, unici.

Parte da questa considerazione l‘assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, oggi in visita a Bergamo su invito del sindaco Giorgio Gori.

Accompagnata dal primo cittadino, l’assessore Caruso si è recata all’Accademia Carrara, al Teatro Donizetti e, per concludere, al Museo delle Storie.

“Ho accettato con piacere – ha affermato Caruso – l’invito del sindaco Giorgio Gori, che ha dato inizio alle mie visite istituzionali nelle città lombarde. Bergamo è sempre una tappa di grande interesse, ma quest’anno lo è ancora di più in quanto capitale italiana della cultura. Presto visiterò anche Brescia e i suoi gioielli culturali”.

“Per la nostra Giunta – ha concluso l’assessore Caruso – il ruolo della cultura deve essere sempre più centrale”.