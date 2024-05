Bergamo, riparte l’iter per riqualificare le ex caserme Montelungo Colleoni

Riparte l’Accordo di Programma Montelungo Colleoni a Bergamo per riconvertire le ex caserme in residenze universitarie e aule per la didattica.

Da Regione 15 milioni di euro

Martedì 21 maggio, negli uffici della sede bergamasca della Regione, è stato presentato il contenuto del terzo accordo integrativo tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e Cassa Depositi e Prestiti per rilanciare il progetto di riqualificazione che vede un finanziamento regionale di 15 milioni di euro.

Partenariato pubblico-privato

“Con il contributo di Regione – ha affermato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale – sblocchiamo l’iter che porterà alla rigenerazione urbana di un’importante porzione di Bergamo attraverso la forma del partenariato pubblico-privato, superando le difficoltà che avevano caratterizzato l’iniziativa negli ultimi anni”.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione dello studentato Montelungo con 282 posti letto e aule universitarie, mentre parte dell’ex caserma Colleoni sarà destinata a residenze universitarie convenzionate. Previsto anche un info point dell’Università di Bergamo, piazza, parcheggi, spazi commerciali e piantumazioni a verde.

Benefici per la comunità

“La destinazione degli immobili – ha precisato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale – resta quella per cui la Regione si era originariamente impegnata. La riqualificazione delle ex caserme Montelungo Colleoni sarà un fattore di sviluppo per l’Università e per la città nel suo complesso, con benefici per l’economia locale e risposte concrete ai bisogni abitativi degli studenti. Il ruolo della Regione per la ripartenza dell’Adp è determinante”.