Bilancio, Lucchini: bene risorse aggiuntive su disabilità e donne

“Esprimo apprezzamento per il metodo e gli interventi adottati dal Consiglio regionale in sede di approvazione di bilancio“. Lo afferma l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e pari opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini, in relazione al voto in Consiglio regionale sul bilancio.

Bilancio Lombardia aumenta risorse per disabilità

“Le risorse aggiuntive stanziate per la disabilità gravissima, misura B1, sono – ha osservato – una scelta che testimonia la volontà di sostenere il percorso verso il rafforzamento delle azioni legate all’attuazione del LEPS attraverso la graduale implementazione dell’erogazione dell’assistenza diretta a supporto del caregiver familiare“.

Risorse anche per centri anti-violenza

Il confronto costruttivo tra maggioranza e minoranze ha aggiunto l’assessore, “ha consentito anche di stanziare due milioni di euro da destinare ai centri anti-violenza. La manovra – conclude Lucchini – non aumenta tasse per i cittadini lombardi. Abbiamo messo al centro i bisogni delle famiglie per investire sulla nostra rete di welfare”.