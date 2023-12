Brescia, navigazione Monte Isola: da Regione 550.000 euro sino al 2026

Un maggiore stanziamento di 100.000 euro per il 2024, che si aggiungono ai 450.000 euro per i tre anni dal 2024 al 2026, a favore dell’Autorità dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro permettendo l’applicazione di tariffe agevolate ai residenti del Comune di Monte Isola (BS) che usufruiscono dei battelli per il trasporto lacuale. Lo prevede un emendamento contenuto nella Legge di Stabilità 2024 – 2026 approvata in Consiglio Regionale.

Assessore Lucente: tariffe agevolate per residenti

“Regione Lombardia – spiega l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – riconosce le peculiarità territoriali, morfologiche e geografiche di Monte Isola . Come già fatto in passato, continuiamo a compartecipare alla copertura dei mancati introiti dovuti all’applicazione di specifiche scontistiche per gli utenti che si recano sull’isola. Uno sforzo importante per una realtà strategica, dall’alto valore attrattivo. A tal proposito, per il 2024 abbiamo deciso di destinare ulteriori 100.000 euro – per un totale quindi di 250.000 euro – proprio per coprire i mancati incassi relativi al 2023. Un segnale tangibile dell’attenzione di Regione Lombardia nei confronti del territorio”.