Cattaneo: opportunità unica, apertura a febbraio 2022

Per la biodiversità un bando da 3,5 milioni. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato una delibera che coinvolgerà anche i privati nel sostenere gli interventi di conservazione della biodiversità in Lombardia. Come pure di adattamento al cambiamento climatico e di valorizzazione dei servizi eco-sistemici di foreste e aree protette.

“Un’opportunità unica – dice Raffaele Cattaneo – per rendere il nostro territorio più resiliente alla crisi climatica e in grado di raggiungere gli obiettivi di mitigazione fissati dai recenti impegni della Commissione europea e durante la Cop26”.

Biodiversità bando 3 milioni e mezzo, apertura nel 2022

I progetti su clima e biodiversità vedranno coinvolti i gestori di aree protette e siti Natura 2000, ma anche aziende e cittadini. Il bando si aprirà nel febbraio 2022 come esito dell’azione C21 ‘Sperimentazione di modelli di governance innovativi’ del progetto Life Gestire2020.

Azioni ambiziose, conferma dell’impegno

“Abbiamo approvato – spiega l’assessore all’Ambiente – i criteri per uno strumento innovativo. Per fare fronte infatti alle sfide che la Lombardia deve affrontare è necessario intervenire urgentemente con politiche attive e strumenti di finanziamento capaci di proteggere la biodiversità e fare fronte ai danni causati dal cambiamento del clima. Per questo stiamo progettando azioni ambiziose e innovative, capaci di coinvolgere anche il settore privato. Oltre a supportare gli Enti gestori di foreste e aree protette. E L’approvazione in Giunta conferma l’impegno di Regione su questo fronte”.

I beneficiari del provvedimento

Lo stanziamento di 3,5 milioni di euro (per le annualità 2022 e 2023) andrà a vantaggio degli Enti gestori delle aree protette, dei siti Natura 2000 e delle Amministrazioni pubbliche per attuare il Piano regionale delle azioni prioritarie per la biodiversità (Paf) 2021-2027 e la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Habitat, rete ecologica, infrastruttura verde e servizi

I progetti in particolare dovranno mirare ad ampliare la superficie degli habitat utili alla conservazione della biodiversità. Oltre a implementare la rete ecologica su scala locale e regionale, nonché potenziare l’infrastruttura verde del territorio. Come pure aumentare l’erogazione dei servizi ecosistemici e la loro valorizzazione economica. Così da rendere gli habitat e le comunità umane più resilienti rispetto ai cambiamenti climatici.

Biodiversità bando 3,5 milioni, gli aspetti innovativi

“Meritano di essere sottolineati – precisa Raffaele Cattaneo – i due aspetti più innovativi di questo bando, che intende essere un esempio virtuoso di co-finanziamento pubblico-privato. Prima di tutto i progetti presentati dovranno prevedere, misurare e certificare l’impatto atteso in termini di stoccaggio di Co2 e sulla biodiversità. Secondariamente, essi dovranno assicurare un co-finanziamento minimo del 30%, di cui almeno il 10% da fonti private”.

Il ruolo di Fondazione Cariplo

In considerazione del carattere dell’iniziativa, Fondazione Cariplo, nell’ambito dell’Accordo quadro sulla sostenibilità ambientale sottoscritto nel gennaio 2021, fornirà assistenza tecnica agli Enti beneficiari che intendono candidare il loro intervento. Un’assistenza mirata a progettare attività di misurazione, verifica indipendente e valorizzazione dei servizi ecosistemici; oltre che nelle attività di reperimento del co-finanziamento e delle sponsorizzazioni successive.

L’istruttoria tecnica e il monitoraggio dell’attuazione dei progetti saranno affidati all’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf).

Dove cercare maggiori informazioni

Maggiori dettagli sul bando e sulle modalità per accedere all’assistenza tecnica saranno disponibili a breve sui siti Regione Lombardia area bandi e Natura che vale.

