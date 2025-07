Cultura, Caruso: da Regione 1 milione per 43 progetti in Lombardia

Prende forma l’Avviso Unico Cultura 2025 di Regione Lombardia. Un lavatoio ottocentesco nel cuore del villaggio industriale di Crespi d’Adda (BG). Una cappella votiva danneggiata da un albero secolare in cima al Sacro Monte di Varese. Un organo antico ridotto al silenzio nella chiesa di Casale Litta (VA). Ma anche una biblioteca da rigenerare, un sentiero carolingio da riscoprire, un museo rurale da costruire attorno a un vitigno storico.

Sono frammenti della Lombardia più profonda, al centro di una nuova azione valorizzazione grazie all’Avviso Unico Cultura 2025, lo strumento con cui Regione Lombardia ha finanziato 43 progetti. L’investimento complessivo ammonta a 1.018.088 euro in conto capitale, interamente coperto con fondi del bilancio regionale. La misura rappresenta l’esito operativo del bando, pubblicato ad aprile 2025, articolato su quattro ambiti: promozione educativa e culturale, spettacolo dal vivo, ecomusei, patrimonio materiale e immateriale.

Caruso: rafforziamo luoghi della cultura

“Gli interventi selezionati – ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – puntano a una valorizzazione diffusa e capillare, con particolare attenzione ai contesti locali e al loro patrimonio identitario.

“Non si tratta solo di distribuire fondi – ha aggiunto Caruso –, ma di riconoscere e rafforzare quei luoghi dove la cultura continua a essere generatrice di senso. Ogni finanziamento è un atto di fiducia verso una comunità, la sua storia e il suo patrimonio”.

Avviso Unico Cultura, dalla Veneranda Fabbrica del Duomo ai siti Unesco in Lombardia

Accanto a realtà di rilievo come la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, sono stati sostenuti anche enti civici, biblioteche di quartiere, piccoli Comuni e associazioni culturali. A Darfo Boario Terme (BS) sarà riqualificata una biblioteca civica, a Scanzorosciate (BG) nascerà un museo dedicato al Moscato di Scanzo, a Pigra (CO), borgo montano affacciato sul Lario, verranno realizzati nuovi spazi per la lettura e la socialità.

Particolare attenzione è stata riservata ai siti Unesco, agli ecomusei, ai cammini e agli itinerari culturali: tra i progetti finanziati figurano la Via Carolingia in Alta Valle Camonica (BS), il Sentiero dei Giganti nel Milanese, l’Isolino Virginia sul Lago di Varese e i contesti archeologici di Castelseprio (VA), Lavagnone (BS) e Monte San Giorgio (VA).

Gli obiettivi del bando regionale

L’obiettivo è duplice: rafforzare l’accessibilità e tutelare il paesaggio. Ampio spazio anche al potenziamento delle biblioteche, molte delle quali saranno trasformate in centri civici multifunzionali, veri e propri hub culturali e digitali per incontri, laboratori, attività educative e servizi di prossimità.

“Abbiamo voluto premiare – ha sottolineato Caruso – la qualità e la visione. Progetti costruiti con serietà, capaci di creare rete tra istituzioni, associazioni e amministrazioni locali. La cultura non si improvvisa: si costruisce. I progetti, selezionati con una procedura pubblica e criteri rigorosi, avranno grande impatto territoriale, sostenibilità economica e capacità di coinvolgere le comunità. La mappa dei finanziamenti disegna una Lombardia che crede nella cultura come bene comune. Un bene che appartiene a tutti. E che nessuno deve sentire lontano”.

Avviso Unico Cultura, i progetti finanziati in Lombardia

La divisione dei progetti, per province, beneficiari del bando Bando Avviso Unico: