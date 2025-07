L’individuazione del settore tessile come comparto da cui partire per creare un metodo di lavoro standardizzato da replicare per realizzare collaborazioni di successo in ambito industriale. È stato questo uno dei punti chiave affrontati nel corso dell’incontro tenutosi a Palazzo Lombardia tra il presidente Attilio Fontana, e il governatore della regione di Samarcanda, Boboev Adiz Muzafarovich, un momento di confronto da cui è emersa con forza, da entrambe le parti, la volontà di passare dalle ‘parole ai fatti’ e avviare una fase operativa volta ad accelerare ulteriormente la messa a terra di progetti concreti già delineati nei precedenti accordi siglati dai due territori in occasione della recente missione istituzionale di Regione Lombardia in Uzbekistan.

Al bilaterale hanno partecipato anche l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

Al termine di questo appuntamento si è svolto inoltre il ‘Business Forum Lombardia-Samarcanda’, un momento di confronto durante il quale sono state discusse, davanti a un parterre di imprese, i risultati ottenuti finora nell’ambito della collaborazione tra i due territori e le ulteriori prospettive di sviluppo.

Fontana: da Uzbekistan opportunità di collaborazione per PMI della Lombardia

“L’Uzbekistan – ha sottolineato il presidente Fontana – mai come in questo momento offre importanti opportunità di business per le imprese lombarde, sia per la sua stabilità politica sia per la sua capacità di stare al passo con sfide globali sempre più complesse. Il bilaterale e il forum dedicato alle sinergie tra la Lombardia e la regione di Samarcanda confermano ulteriormente una grande volontà di collaborazione volta a favorire la promozione di iniziative comuni e la creazione di uno scenario proficuo per la realizzazione di nuovi investimenti”.

A breve un tavolo tecnico sul tessile

“Tra i settori a maggior potenziale – ha precisato il governatore lombardo – ci sono in particolare il tessile, l’agricoltura, l’enogastronomia, l’innovazione tecnologica, la sanità, l’internazionalizzazione delle imprese. Si tratta di comparti in cui le PMI lombarde possono offrire la loro comprovata expertise”.

“Ad accomunare la Lombardia e la regione di Samarcanda – ha proseguito – è inoltre un modus operandi improntato alla concretezza, ovvero alla capacità di passare ‘dalle parole ai fatti’. È emersa con forza infatti la volontà comune di dare un’accelerata alla collaborazione tra i due territori, sancita dai precedenti accordi, attraverso la realizzazione nel breve termine di un tavolo tecnico dedicato all’industria tessile. L’obiettivo è elaborare un modello operativo di collaborazione standardizzato e condiviso da replicare successivamente in altri ambiti produttivi”.

Collaborazione Lombardia Uzbekistan passa da enogastronomia

Altro comparto individuato come un settore ad alto potenziale è stato inoltre quello enogastronomico. Anche in questo caso è stata apprezzata l’eccellenza lombarda. Da entrambi le parti è emersa in particolare la volontà di creare iniziative comuni per realizzare ‘spazi ad hoc’ dedicati alla promozione dei diversi prodotti.

Governatore di Samarcanda: apprezziamo modello lombardo

Nel corso dell’incontro il governatore di Samarcanda ha più volte espresso apprezzamento per il ‘modello Lombardia’, improntato alla concretezza e all’efficienza nel perseguimento dei risultati. “Abbiamo studiato il grande potenziale della Lombardia – ha detto – apprezziamo e abbiamo bisogno del vostro know-how. Vogliamo imparare da voi, creare collaborazioni proficue nei settori della formazione, del turismo e del tessile. Nello specifico auspichiamo progetti per promuovere lo sviluppo dell’industria tessile. È infatti un comparto chiave per la regione di Samarcanda che rappresenta un nodo logistico importante dell’Asia centrale”.

Cattaneo: formazione e innovazione temi chiave

Sul tema dell’internazionalizzazione si è soffermato in particolare il sottosegretario Cattaneo. “La formazione e l’innovazione – ha detto – sono temi chiave su cui le imprese lombarde possono mettere a disposizione delle PMI uzbeke la loro esperienza. Nello specifico le aziende possono offrire supporto, sia tecnico sia imprenditoriale, nei processi di internazionalizzazione. I rapporti con i Paesi esteri sono sempre più determinanti per un territorio come l’Uzbekistan che punta ad approcciare in modo efficace il mercato internazionale”.