Nel decreto Asset approvato lunedì sera dal Consiglio dei Ministri è contenuta anche la possibilità per le Regioni di delegare ai Comuni determinate funzioni in materia di bonifiche ambientali.

Assessore Maione: grazie al Governo per l’intervento

"Vogliamo dire grazie al Governo per l'intervento – ha dichiarato l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione -. Le interlocuzioni con il ministro Pichetto Fratin hanno portato infatti a un risultato immediato che ci consente di superare le criticità portate dalla sentenza della Corte Costituzionale che non permette ai Comuni di esercitare le funzioni relative alle procedure operative e amministrative di bonifica ambientale".

“Ora – ha proseguito – dobbiamo recepire la norma e intervenire a livello legislativo. Lo faremo nel minor tempo possibile. Nel frattempo, abbiamo istituito una task force con Comuni, Province, Aria e Arpa per gestire le criticità immediate e le urgenze in materia di bonifiche”.

La delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Maione ha infatti istituito un Tavolo tecnico regionale per la gestione delle urgenze; situazioni determinate dagli iter istruttori e dei procedimenti di bonifica in corso, per i quali è necessaria la definizione di modalità operative, organizzative, finanziarie e tecnico giuridiche.

Il Tavolo tecnico

Il Tavolo tecnico prevede 16 componenti, designati da 8 soggetti, due per ente o istituzione. Nelle nomine sono coinvolte le direzioni generali di Regione Lombardia Ambiente e Clima, Welfare, Territorio e Sistemi Verdi, Sviluppo Economico; insieme a ANCI Lombardia, UP Lombarde, ARPA Lombardia e ARIA s.p.a.

Assessore Maione: lavoro di squadra è costante

“Vogliamo garantire – conclude Maione – la continuità dei procedimenti di bonifica che la norma regionale, dichiarata incostituzionale, poneva in capo ai Comuni quali autorità competenti. Il lavoro di squadra tra tutti gli enti è costante. Le bonifiche, infatti, sono e rimangono una delle priorità assolute della giunta Fontana“.