Colle Brianza, prosegue il piano per rigenerare il borgo di Campsirago

Prosegue il piano per la rigenerazione culturale e sociale del borgo di Campsirago, località del Comune di Colle Brianza (LC).

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha dato il via libera al programma per destinare due alloggi popolari, attualmente liberi, al progetto ‘Campsirago borgo d’arte’ finanziato con fondi del PNRR nell’ambito del bando ‘Attrattività dei borghi’.

Assessore Franco: luogo da valorizzare

“L’iniziativa – evidenzia Franco – punta a rivitalizzare un luogo incantevole come Campsirago, uno dei borghi più caratteristici del Monte di Brianza che merita interventi in grado valorizzarne le potenzialità. Regione è accanto alle piccole realtà dei contesti montani e di alta collina che necessitano un rilancio”.

Attenzione alle esigenze del territorio

“Siamo attenti alle esigenze locali – prosegue Franco – perché ogni territorio ha peculiarità da sostenere e incentivare. In quest’ottica è giusto anche ridefinire le destinazioni del patrimonio edilizio pubblico, fermo restando che i lavori sui due alloggi non ne comprometteranno la natura abitativa che, in qualunque momento, potrà essere ripristinata”.

Le risorse da reinvestire

I proventi derivanti dalla ‘valorizzazione’ delle due abitazioni, per 10 anni, sono stimati in circa 149.000 euro che saranno investiti per la riqualificazione dei due alloggi oggetto del programma e per la manutenzione ordinaria di altri appartamenti popolari di proprietà del Comune.