Caffaro: è convocato per venerdì 28 aprile, alle ore 9.30 presso l’Utr di Brescia, il Tavolo tecnico permanente, presieduto dall’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. Il tavolo ha il compito di approfondire gli aspetti tecnici previsti con le azioni dell’accordo di programma Caffaro nello svolgimento delle fasi operative della bonifica.

Caffaro, con il Tavolo tecnico tutti i soggetti intorno al tavolo

“Mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti coinvolti, affinché possano continuare a confrontarsi su un tema che per Regione Lombardia , le comunità di Brescia e i comuni coinvolti dal Sin Caffaro – afferma l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione – è importante”.

Le priorità secondo l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione

“È inoltre prioritario – prosegue l’assessore Maione – mantenere in funzione la barriera idraulica attuale; avviare in tempi brevi l’appalto per la nuova protezione idraulica con le relative soluzioni tecniche; avviare in tempi brevi quanto necessario per continuare le azioni di bonifica e affrontare il tema delle risorse necessarie allo sviluppo di queste azioni”.