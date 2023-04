Design Week, assessore Caruso: evento esalta anche patrimonio culturale

“È sufficiente pensare al Politecnico di Milano, all’Istituto Europeo di Design (IED) o alla Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) per comprendere come il binomio ‘design e cultura’ in Lombardia sia sempre più forte e qualificato”. Lo dice l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, ricordando che anche Palazzo Lombardia, sede della Regione, in occasione della Design Week, su iniziativa del presidente Attilio Fontana e dell’assessore Barbara Mazzali, diventa sede di importanti eventi e installazioni “frutto del genio creativo e culturale lombardo”.

“Fino a domenica 23 aprile – spiega l’assessore – sarà possibile salire gratuitamente al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia e da lì ammirare, da una prospettiva davvero unica e inimitabile, tutti i luoghi della cultura milanese. La Design Week è anche una grande occasione per dare ulteriore risalto alla Lombardia e al suo patrimonio culturale in tutto il mondo”.