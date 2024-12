A Sesto San Giovanni (Milano) il Campionato mondiale di sculture di ghiaccio inaugurato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Un evento per certi aspetti unico – ha commentato – tanto particolare quanto suggestivo, che proprio per queste caratteristiche, merita di essere visto. Con un valore aggiunto a rendere ancor più significativa la partecipazione della Regione Lombardia a questa inaugurazione. Questa è infatti la prima opera realizzata per la manifestazione e rappresenta le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026“. In piazza Petazzi il governatore con il sindaco Roberto Di Stefano ha ammirato la grande scultura di ghiaccio realizzata da un gruppo di artisti internazionali.

Il campionato mondiale di sculture di ghiaccio a Sesto San Giovanni

A Sesto San Giovanni per questa manifestazione, in programma fino a domenica, scultori provenienti da ogni parte del mondo: Malesia, Thailandia, Canada, Senegal, Finlandia, Olanda, Usa, Francia, Germania, Argentina, Norvegia e, naturalmente, Italia. Tutti possono votare le opere di ghiaccio. Chi alzerà la coppa della vittoria si qualificherà per la gara che si terrà in occasione dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.