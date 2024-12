Il Lombardia Style sbarca a New York. La ‘Destinazione Lombardia’ infatti è stata presentata la sera del 12 dicembre a New York, nell’esclusivo Bar Milano di Eataly, sulla 5th Avenue, la strada più iconica della Grande Mela, famosa per lo shopping di lusso. Una serata in collaborazione con Enit, l’agenzia nazionale del turismo, all’insegna del ‘Lombardia Style’, nuovo brand regionale di marketing territoriale che identifica le eccellenze della Lombardia. Dal paesaggio all’arte, dalla cultura alla tradizione, da moda&design all’enogastronomia, innumerevoli sono le esperienze che il turismo in Lombardia può offrire.

Lombardia Style a New York

Fortemente voluto dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, il progetto è stato svelato a media americani, autorità locali e ai più importanti operatori del settore turistico.

Il mercato Usa

“La Lombardia – ha chiosato Mazzali – si conferma una meta di punta per i turisti stranieri, che rappresentano circa il 67,7% delle presenze totali. Gli americani sono tra le prime nazionalità di provenienza. Nel 2023 – ha ricordato l’assessore – la regione ha registrato 2,5 milioni di pernottamenti da parte di turisti provenienti dagli Usa. Da gennaio ad agosto 2024 la quota è pari a 1,8 milioni. Quello americano è dunque un importante mercato di riferimento per la Lombardia. Siamo quindi orgogliosi di presentare a New York il ‘Lombardia Style‘, con cui continuiamo a mettere in luce il carattere distintivo della nostra regione. Questo progetto è il risultato di un lavoro collettivo che celebra le caratteristiche distintive e le eccellenze lombarde. Così facendo, crea un network che unisce tutti i protagonisti della nostra regione”.

L’evento

L’appuntamento di New York, caratterizzato da una degustazione di prodotti tipici lombardi, è stato accompagnato dalla presentazione della nuova campagna ‘Bellezza senza confini’. Firmata dal regista Paolo Zambaldi, è un invito a esplorare le infinite possibilità offerte dai luoghi straordinari del territorio lombardo. Oltre al docu-film, illustrate anche le pagine patinate del ‘Lombardia Style’, il magazine che racconta una Lombardia inedita, fatta di itinerari sorprendenti.

Non solo Milano, ma 12 province da scoprire

“La Lombardia non è solo Milano – ha dichiarato Mazzali -: è una sinfonia di dodici province, ognuna con la propria voce unica. Dai paesaggi mozzafiato del Lago di Como e del Lago di Garda, alle vette alpine della Valtellina. Dai borghi storici di Mantova e Cremona alle innovazioni industriali di Monza e Brianza, ogni provincia racconta una storia di eccellenza e identità. È un mosaico di cultura, natura, enogastronomia e artigianato che rende la nostra regione un mondo da esplorare e da amare”.

La Lombardia a New York

“A New York – ha concluso l’assessore – abbiamo raccontato agli americani tutto questo . Tutto ciò per fargli vivere, attraverso i sapori, i colori e le immagini, ciò che noi chiamiamo ‘Lombardia Style cioè una sintesi perfetta di cultura, innovazione e gusto per il bello”.