L’assessore di Regione Lombardia alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha visitato il Centro Lions di addestramento dei cani guida per non vedenti di Limbiate (Monza e Brianza), una realtà riconosciuta come Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana nel 1986.

Lucchini: Centro Limbiate eccellenza europea

“Il Centro di addestramento di Limbiate dal 1959, anno della sua fondazione, al giugno 2022 ha addestrato e poi consegnato gratuitamente 2.258 cani. È un’eccellenza a livello europeo. Pensata, studiata e realizzata per offrire un cane preparato per essere occhi e guida a chi gli occhi non li può utilizzare”, ha detto Lucchini.

Qualità della vita e inclusione

“La passione e la professionalità degli addestratori e l’intelligenza di questi amici a quattro zampe ci impegna a programmare un sostegno economico che consenta di migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale”, ha riferito la componente della Giunta Fontana.

Servizio completamente gratuito

L’addestramento di un cane guida dura circa 6 mesi e comporta un costo, a carico esclusivo del Servizio Cani Guida dei Lions, di circa 25.000 euro. Il cane guida è concesso in comodato in forma totalmente gratuita. Gratis anche il soggiorno della persona presso il Centro di Limbiate per il necessario periodo di istruzione all’uso corretto e proficuo del cane guida.

Più risorse per i cani guida per non vedenti di Limbiate

Nel 2022 Regione Lombardia, per rispondere maggiormente alle esigenze dei cittadini e delle associazioni, ha destinato un aumento significativo di risorse.

11 cani forniti

A fronte di una disponibilità regionale di 150.000 euro (con un incremento di 50.000 euro rispetto alle annualità precedenti), il Servizio Cani Guida dei Lions ha ricevuto 137.500 euro sulla base dell’attività svolta. Ovvero gli 11 cani forniti gratuitamente a persone non vedenti residenti in Lombardia.