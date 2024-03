Casa, Franco: bene Spaziani Testa (Confedilizia) sul canone concordato

“Ringrazio Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, per le sue dichiarazioni sul canone concordato”. Così l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, commenta le parole del presidente di Confedilizia in merito all’aumento dei contratti regolamentati o a canone concordato nel Milanese, pronunciate durante la presentazione del rapporto sul mercato immobiliare urbano 2023 con le previsioni del 2024, nella sede milanese di Banco BPM.

Le direttive dell’assessore alle Aler

“Siamo al lavoro – dichiara Franco – per dare risposte abitative alle famiglie che rientrano nella fascia Isee media e medio bassa. Ho infatti chiesto alle Aler di approvare almeno 10 programmi di housing sociale entro la fine dell’anno, proprio per aumentare l’offerta abitativa a beneficio dei lavoratori, in particolare dei servizi pubblici”.

Casa, più alloggi a canone concordato

“Questa iniziativa – conclude Franco – porterà a rendere disponibile un numero maggiore di alloggi con affitto a canone concordato anche nella realtà di Milano, dove l’andamento dei prezzi del mercato delle locazioni non ha tradizionalmente favorito l’applicazione di questo canone”.

doz