Beduschi: 200.000 euro per l’educazione alimentare e la realizzazione orti

Cultura cibo sano in iniziative per scuole, Comuni e cittadini

Progetti di educazione alimentare e promozione della cultura degli orti, sono al centro di due iniziative di Regione Lombardia dedicate a scuole, associazioni, istituzioni e privati. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi.

In Lombardia educazione alimentare e orti

“Il nostro obiettivo – dichiara Beduschi – è promuovere l’educazione alimentare per fornire ai cittadini di ogni età strumenti necessari per compiere scelte consapevoli, sane e sostenibili. Conoscere il cibo significa poter disporre degli strumenti giusti per adottare stili di vita equilibrati, ridurre gli sprechi di cibo e rispettare l’ambiente. Ma anche sapere come nasce ciò che portiamo sulle nostre tavole e quindi scoprire tutto il valore dell’agricoltura per offrirci prodotti di qualità”.

La selezione e le domande con Ersaf

Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) selezionerà progetti di educazione alimentare da attuarsi in Lombardia nel periodo 15 aprile-14 novembre. Possono presentare domanda sia soggetti pubblici sia privati, inclusi associazioni, organizzazioni, Comuni, istituti scolastici, Fattorie Didattiche e altri enti con finalità educative.

Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 13 marzo al 10 aprile 2024, utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.ersaf.lombardia.it.

Educazione e salute

“L’educazione alimentare – prosegue l’assessore Beduschi – è quindi fondamentale. Questo perché influisce direttamente sulla nostra salute e benessere. Comprendere i principi di una alimentazione equilibrata, saper leggere le etichette per sfatare falsi miti sul cibo e, perché no, anche imparare a cucinare, sono attività da promuovere a ogni livello”.

‘Orti di Lombardia 2024’

Tramite il sito di Ersaf è inoltre disponibile la documentazione per le domande di cofinanziamento al progetto ‘Orti di Lombardia 2024’, finanziato con 150.000 euro, che potranno essere presentate entro il 23 marzo per la realizzazione di ‘orti didattici’, ‘orti urbani’ e ‘orti collettivi’ da Comuni, scuole e Enti gestori di aree protette.

La cultura del verde

“Investire nella realizzazione di orti – conclude Alessandro Beduschi – offre un’ottima opportunità per diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, promuovendo una maggiore consapevolezza circa la produzione e il consumo di cibo. Inoltre, gli orti possono diventare luoghi di aggregazione sociale e occasione per il recupero di aree abbandonate o degradate”.