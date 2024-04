Clusone/BG, inaugurata la nuova caserma della Compagnia dei Carabinieri

Inaugurata a Clusone (BG) la nuova caserma della Compagnia dei Carabinieri, opera cofinanziata da Regione Lombardia con 1,3 milioni di euro.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato l’assessore alla Casa e Housing sociale e il sottosegretario allo Sport e Giovani.

Accordo di Programma

Il risultato è frutto dell’Accordo di Programma siglato tra Regione Lombardia, Comunità Montana Valle Seriana, Comunità Montana di Scalve, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e Comune di Clusone, portatore d’interesse dei 10 Comuni di riferimento della stazione di Clusone (Cerete, Onore, Rovetta, Castione della Presolana, Fino del Monte, Villa d’Ogna, Piario, Oltressenda Alta e Songavazzo).

Assessore alla Casa: grande lavoro di squadra

“Si conclude un’operazione virtuosa – ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale – attuata col determinante contributo di Regione Lombardia, d’intesa con tutti gli enti locali coinvolti. Un grande lavoro di squadra tra istituzioni e il Comando Legione Carabinieri Lombardia per assicurare alla Compagnia di Clusone una sede adeguata e funzionale, in grado di agevolare il fondamentale impegno dell’Arma per la sicurezza. Questa caserma rappresenta un valore aggiunto inestimabile per il territorio. Non finiremo mai di ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine che con dedizione straordinaria tutelano ogni giorno la nostra comunità”.

Sottosegretario allo Sport: da collaborazione istituzionale risultati per il territorio

“L’opera – ha detto il sottosegretario regionale allo Sport e Giovani – è un esempio di proficua collaborazione istituzionale finalizzata a ottenere risultati concreti per il nostro territorio. La predisposizione all’ascolto, la capacità di fare sintesi tra diversi interlocutori è una caratteristica di Regione Lombardia. Ogni soggetto coinvolto ha svolto la propria parte al meglio. Un ringraziamento ai Carabinieri che, con grande senso del dovere, lavorano quotidianamente per garantire la nostra sicurezza”.