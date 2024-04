Ventidue anni dopo l’incidente aereo a Palazzo Pirelli, la commemorazione delle due avvocatesse morte nel tragico schianto.

“Questo palazzo sarà per sempre anche un luogo di memoria. Ricorderà il sacrificio di Annamaria e Alessandra e custodirà il loro ricordo, nel cuore dei colleghi e nelle borse di studio in ambito giuridico che portano il loro nome”.

Così il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega all’Autonomia e i Rapporti con il Consiglio, è intervenuto, alla cerimonia che ogni anno si tiene al 26° piano di Palazzo Pirelli in occasione dell’anniversario dell’incidente aereo del 18 aprile 2022.

Palazzo Pirelli, la commemorazione dell’incidente aereo

Alla commemorazione hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia insieme ai parenti delle vittime e a numerosi dipendenti della Regione. Quel giorno, un velivolo da turismo si schiantò contro la facciata della sede del Consiglio regionale uccidendo le avvocate Annamaria Rapetti e Alessandra Santonocito e ferendo oltre sessanta persone.

“Ero un giovane studente – ha ricordato il presidente del Consiglio regionale – e rimasi molto colpito e scosso da quanto accaduto. Oggi, come sempre, è giusto ricordare e guardare avanti nel nome delle nostre vittime innocenti. Le Borse di studio a loro dedicate ne sono testimonianza concreta”.

Piano della memoria

Un evento ha quindi aggiunto il sottosegretario alla Presidenza, “tragico per la nostra Regione e per tutta la comunità milanese e lombarda”. Quest’anno, ha sottolineato, la commemorazione “cade durante una settimana intensa e dinamica, la ‘Milano Design Week’, ma ciò non toglie spazio alla nostra voglia di ricordare e onorare una ferita così profonda e indelebile”. Da allora e per sempre, ha affermato, “il 26° piano di Palazzo Pirelli, è il ‘Piano della Memoria’, di una memoria collettiva. La memoria di due vittime che hanno prestato con impegno e passione il loro operato al servizio del bene comune”.