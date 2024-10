Pronto il progetto definitivo della nuova Ciclovia dell’Isola bergamasca

Passi in avanti per la Ciclovia dell’Isola, la dorsale ciclopedonale che attraverserà 8 Comuni della Bergamasca (Bottanuco, Bonate Sotto, Brembate, Capriate San Gervasio, Filago, Madone, Medolago e Suisio) e finanziata da Regione Lombardia con 5.850.000 euro. Questa sera a Bottanuco sarà presentato il progetto definitivo già approvato dalla Provincia di Bergamo. All’evento parteciperanno l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e gli amministratori locali.

Assessore Terzi: nuove opportunità per residenti e turisti

“Quest’opera – ha evidenziato l’assessore Terzi – è stata una delle prime finanziate dal Piano Lombardia e nasce dalla grande capacità di fare squadra tra tutti i sindaci e i soggetti coinvolti. L’obiettivo da perseguire con la Ciclovia dell’Isola coincide con quanto promosso e sostenuto da sempre da Regione Lombardia, ossia l’importanza di creare un sistema di piste ciclopedonali la cui finalità è sostenere la mobilità dolce. Ciclovie sovracomunali come questa servono sia per il turismo sia per il collegamento scuola – casa – lavoro in sicurezza”.

I luoghi di interesse storico e paesaggistico

Il Comune di Bottanuco è capofila della convenzione sottoscritta con i Comuni di Bonate Sotto, Brembate, Capriate San Gervasio, Filago, Madone, Medolago e Suisio, Agenda 21 Isola-Dalmine-Zingonia e il Consorzio ATS-Ambiente Territorio e Servizi finalizzata a sviluppare percorsi utili anche in chiave turistico-ricreativa, dato che la Ciclovia collegherà oltre sessanta luoghi di rilievo storico-culturale e d’interesse paesaggistico e naturalistico: le aree naturalistiche tutelate dal Parco Adda Nord e dal PLIS del Brembo, i centri e i siti storici, come l’archeologia industriale del sito Unesco di Crespi d’Adda, le architetture romaniche, i castelli, le chiese rupestri e le ville antiche.

Il disegno della rete ciclopedonale

Il progetto definitivo ha definito lo sviluppo effettivo della rete in 52 chilometri, suddivisi tra 24 chilometri di nuove piste in sede propria (18 chilometri nuovi più 6 chilometri mediante la sistemazione del fondo), 2 chilometri con l’allargamento dei sedimi e 26 chilometri di percorsi in aree urbane grazie a nuove corsie ciclabili e all’adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale. Inoltre, lo studio prevede la connessione ad 8 chilometri di piste ciclabili già realizzate dai Comuni, portando l’intero disegno della rete a una lunghezza complessiva di 60 chilometri.

Pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori

La Provincia di Bergamo ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori, con scadenza al 15 ottobre per la presentazione delle offerte.

“Siamo molto soddisfatti della qualità del progetto – ha sottolineato il sindaco di Bottanuco, Rossano Pirola – per gli impatti positivi che quest’opera porterà nel territorio dell’Isola Bergamasca. Grazie all’intesa fra le Amministrazioni coinvolte, alla professionalità dei progettisti e del nostro Ufficio tecnico, è stato possibile superare ogni ostacolo e arrivare finalmente alla fase di gara, che ci auguriamo possa concludersi senza intoppi per avviare al più presto i lavori”.

L’ipotesi della passerella sull’Adda

Il territorio auspica anche un futuro collegamento della Ciclovia dell’Isola con la ciclabile che corre lungo la sponda brianzola e milanese dell’Adda: in accordo con il Parco Adda Nord e il Comune di Cornate d’Adda (MB) è previsto un ulteriore studio di fattibilità per realizzare una nuova passerella ciclopedonale di attraversamento del fiume. Sono attualmente in corso valutazioni e interlocuzioni per la finanziabilità progettuale e realizzativa dell’opera, dal costo complessivo stimato in circa 3,5 milioni di euro.