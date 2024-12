Nasce il Circuito sinfonico lombardo de ‘I Pomeriggi Musicali’

‘I Pomeriggi Musicali’ compiono 80 anni e festeggiano istituendo il Circuito sinfonico lombardo. Nell’80esima stagione concertistica 2024/2025 sono stati infatti programmati 10 concerti in 10 diversi teatri e auditorium della Lombardia da dicembre a maggio. In questo ‘circuito’ saranno replicati in teatri e auditorium di importanti località lombarde 10 concerti inseriti nel cartellone della compagine milanese al Teatro Dal Verme. L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi e del direttore generale e artistico, Maurizio Salerno.

Assessore Caruso: promuoviamo cultura e musica su tutto il territorio lombardo

“Il Circuito sinfonico lombardo – ha affermato l’assessore Caruso – è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della nostra Regione nel promuovere la cultura e la musica su tutto il territorio. Attraverso dieci concerti l’Orchestra de ‘ I Pomeriggi Musicali’ arriverà nelle storiche architetture teatrali delle nostre città, offrendo l’opportunità ai cittadini lombardi di godere di un’esperienza musicale di alto livello, scoprendo nuove combinazioni di strumenti, solisti e insieme orchestrale, in grado di evocare e toccare le corde più profonde dell’animo umano. Con questa programmazione itinerante, l’Orchestra non solo continua a rafforzare il suo legame con il pubblico, ma si fa anche ambasciatrice della bellezza e della tradizione musicale lombarda”.

“L’iniziativa – ha concluso – sarà anche un’occasione imperdibile per valorizzare i nostri luoghi, le nostre storiche sedi musicali e le meravigliose città lombarde, dimostrando che la cultura, quando è condivisa, ha la capacità di unire le comunità, suscitando emozioni che vanno oltre i confini del palcoscenico”.

Assessore Sacchi: entusiasta per il Circuito sinfonico lombardo

“Sono entusiasta – ha dichiarato l’assessore Sacchi – per questa bella novità e soprattutto felice che con Regione Lombardia ci sia una visione comune de ‘I Pomeriggi Musicali’. È un aspetto importante perché ci saranno concerti in territori in cui non è affatto semplice inserire esibizioni di orchestre. Saluto con grande favore questa iniziativa – ha concluso Sacchi – che arricchisce la programmazione delle comunità lombarde.

Salerno (direttore artistico I Pomeriggi Musicali): vocazione al rinnovamento

“Ancora una volta – ha commentato il direttore generale e artistico Maurizio Salerno – ‘I Pomeriggi Musicali’ si ispirano alla loro vocazione originaria di rinnovamento, sviluppando e ampliando, insieme al Circuito Sinfonico Lombardo, una tradizione già consolidata con le attività di OperaLombardia, cui ora si aggiunge una vera e propria stagione sinfonica”.

Circuito sinfonico lombardo, il programma

Si comincia all’Auditorium di Mortara (PV) martedì 17 dicembre con il Concerto di Natale diretto da Alessandro Bonato. Martedì 14 gennaio sarà la volta del Teatro Cagnoni di Vigevano (PV) con il direttore e pianista Alexander Lonquich e un programma interamente dedicato a Mozart. Venerdì 14 febbraio appuntamento al Teatro Rossi di Casalpusterlengo (LO) con Alessandro Cadario sul podio e la violinista Alexandra Conunova con pagine di Beethoven, Mozart e Reger. Venerdì 28 febbraio all’Auditorium Manenti di Crema (CR) sempre con direttore Alessandro Cadario ci sarà il giovanissimo pianista Antonio Alessandri impegnato nella Burlesca di Richard Strauss e altre pagine di Francesco Antonioni e Max Reger. Diego Fasolis dirigerà la “Pastorale” di Beethoven e la Sinfonia n. 40 di Mozart venerdì 14 marzo al Teatro Sociale di Sondrio e domenica 16 marzo al Teatro Civico di Rho (MI). Domenica 6 aprile l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali sarà al Teatro Sociale di Saronno (VA) con Beatrice Venezi sul podio, Alessandro Milani (violino) e Luca Ranieri (viola) impegnati in pagine di Mozart, Schönberg e Milhaud. Le colonne sonore di Nino Rota ed Ennio Morricone, insieme alle sonorità ispanico-newyorkesi di West Side Story di Bernstein costituiscono il programma del concerto con direttore e sassofonista Federico Mondelci domenica 27 aprile al Teatro Sociale di Mantova. Infine, venerdì 9 maggio all’Auditorium Modernissimo di Nembro (BG) e domenica 11 maggio al Teatro Borsoni di Brescia sono in programma due concerti in collaborazione con il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Dirigerà Louis Lortie che sarà al pianoforte insieme al più giovane Illia Ovcharenko per due concerti di Mozart e Beethoven.