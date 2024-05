Cremona sarà la Sede del Cluster della Cosmesi

La Regione Lombardia ha annunciato la decisione di istituire il Cluster della Cosmesi con sede a Cremona, un importante passo nell’ambito della strategia di sviluppo economico della regione, mirata a sostenere e promuovere l’innovazione e la competitività delle imprese lombarde. L’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione ha reso nota questa importante novità durante la tappa cremonese del tour PR FESR 2021-2027 ‘Milioni di opportunità per imprese ed enti del territorio lombardo’.

Un network dinamico per l’eccellenza lombarda

Questo cluster rappresenta un network dinamico e interconnesso di aziende, istituzioni accademiche, centri di ricerca e associazioni operanti nel settore cosmetico, che oggi si sono affermati nel ‘Distretto di Crema’. Cremona, pertanto, ha tutti i requisiti per diventare il decimo cluster lombardo.

Facilitare la condivisione di conoscenze e risorse

Il Cluster della Cosmesi agevola la condivisione di conoscenze e l’accesso a risorse specializzate, oltre a favorire la creazione di sinergie tra gli attori del panorama cosmetico lombardo. La connessione con il mondo della scuola, dell’ITS Academy e con i corsi universitari sarà strategica per il successo di questo percorso.

Opportunità offerte dai Fondi FESR

Oltre alla creazione del cluster, l’assessore ha illustrato l’obiettivo del tour nelle province lombarde: dare visibilità alle opportunità offerte dai fondi FESR: circa 2 miliardi di euro destinati a promuovere la competitività del sistema produttivo lombardo, sostenere le PMI e favorire gli investimenti in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Continuare a rafforzare il legame tra regione e territori

L’assessore ha sottolineato l’importanza di rafforzare il legame tra Regione e territori per favorire la crescita economica. La provincia di Cremona, in particolare, deve ambire a superare i risultati della programmazione passata, continuando a beneficiare degli investimenti regionali per stimolare lo sviluppo e la competitività locali.

Questo passo verso la creazione del Cluster della Cosmesi a Cremona rappresenta un’opportunità significativa per il settore cosmetico lombardo, confermando l‘impegno della regione nell’innovazione e nello sviluppo economico.