‘L’Italia in Europa, l’Europa in Italia’, le foto in mostra a Palazzo Lombardia fino al 14 maggio in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio. La rassegna è promossa da Regione Lombardia in collaborazione con il Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Foto in mostra a Palazzo Lombardia

È possibile ammirare immagini, video e testimonianze originali delle tappe salienti dell’integrazione europea dalla ‘Guerra fredda’ ai giorni nostri. È quindi il percorso di costruzione dell’Unione e l’azione dell’Italia, con le immagini di ieri e di oggi.

Presenti oltre 400 foto e immagini e 29 contenuti multimediali realizzati in collaborazione con l’Archivio Ansa. Tutto ciò è affiancato da approfondimenti storici e di costume.

Realtà aumentata e App dedicate

Inaugurata per la prima volta il 22 marzo 2017 a Roma, nell’ambito delle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma, la mostra è arricchita da contenuti di realtà aumentata fruibili grazie all’app dedicata (‘L’Italia in Europa – L’Europa in Italia’ su Apple Store, ‘litaliaineuropa’ su Play Store).

Sede e orari

L’esposizione è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 18.00 (piazza Città di Lombardia 1 – Milano, ingresso N3), con ingresso gratuito.