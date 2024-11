“Rinnoviamo il nostro impegno contro lo spreco di cibo e la povertà alimentare. Si tratta di temi che rientrano pienamente nell’azione di governo di Regione Lombardia”. Lo affermano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, alla vigilia dell’edizione 2024 della Giornata nazionale della Coletta alimentare. “Questa manifestazione – osservano – che si rinnova con successo ormai da molti anni, è un evento importante di informazione e sensibilizzazione sul tema. Sono certo che i lombardi, popolo dal grande cuore, aderiranno come sempre con numeri importanti”.

Importante sostenere la Colletta alimentare

Dal 2017, sottolineano il governatore e l’esponente della Giunta, “collaboriamo attivamente con le associazioni e il Terzo Settore. Sosteniamo direttamente la promozione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo”.

Grazie ad un bando dedicato, fanno sapere Fontana e Lucchini “mettiamo costantemente a terra azioni di contrasto alla povertà alimentare e al contempo dello spreco di cibo e delle eccedenze. Siamo però consapevoli – osservano – che le richieste di aiuto sono in aumento, per questo è ancora più importante sostenere iniziative come la Colletta alimentare”.

Economia circolare virtuosa

Fontana e Lucchini infine hanno aggiunto “un ringraziamento agli operatori e ai volontari del Banco Alimentare che, con il loro lavoro, testimoniano ogni giorno il valore della solidarietà e della condivisione. Questa realtà ha saputo costruire reti e sviluppare un’economia circolare virtuosa capace di prevenire forme di marginalità”.