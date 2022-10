Da Regione altri 1,1 milioni a enti pubblici per colonnine ricarica veicoli

Regione Lombardia stanzia altri 1,1 milioni per la realizzazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Fondi destinati agli Enti pubblici lombardi. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.

Ampliata la platea dei beneficiari

“Lo stanziamento – evidenzia l’assessore Cattaneo – rifinanzia una misura di agevolazione che in questi anni ha ottenuto riscontri significativi ed è stata particolarmente apprezzata dagli Enti pubblici. Abbiamo recuperato risorse che consentono di ampliare la platea dei beneficiari del bando. Diamo un aiuto concreto per rendere più capillare la presenza delle colonnine di ricarica sul territorio lombardo”.

La sostenibilità degli spostamenti

“Lavoriamo per aumentare la sostenibilità degli spostamenti e per ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti – prosegue Cattaneo – e agevolazioni come questa segnalano lo sforzo di Regione Lombardia e degli Enti pubblici che si dimostrano sensibili al tema”.

Investiti complessivamente oltre 13 milioni nel 2022 e 6 milioni nel 2021

Gli 1,1 milioni di euro stanziati con questa delibera si aggiungono ai 18 milioni di euro già messi in campo dal 2020 per agevolare gli Enti pubblici nella realizzazione di infrastrutture di ricarica. Complessivamente dunque le risorse allocate per questo provvedimento superano i 19 milioni di euro. L’incremento permette di finanziare 6 nuovi enti (complessivamente finanziati non solo Comuni, ma anche A.S.S.T., Ospedali, Parchi regionali e Comunità montane).

Colonnine ricarica veicoli destinate ai cittadini

Nello specifico, il nuovo stanziamento permette uno scorrimento della graduatoria della Linea B di finanziamento. Quella che riguarda i punti di ricarica destinati ai veicoli di proprietà dei cittadini da realizzarsi nelle aree pubbliche. Già interamente finanziata la graduatoria della Linea A. Quella per l’installazione di colonnine destinate al parco veicolare degli Enti pubblici.