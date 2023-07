Sul tema siccità “la situazione in Lombardia è migliore rispetto a quella del 2022”. Lo spiega l’assessore di Regione Lombardia all’Utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori, a margine di una conferenza sull’energia a Palazzo Lombardia.

La situazione della siccità in Lombardia

“La situazione per quanto riguarda la siccità – afferma Sertori – è sicuramente migliore rispetto all’anno scorso. Attualmente il deficit idrico è intorno al 20% rispetto ai riferimenti che noi abbiamo dagli anni 2006 al 2020. L’anno scorso, di questi tempi, eravamo sotto intorno al 55%, ed è quindi chiaro che la situazione è molto diversa. Vietato però abbassare la guardia, un esempio su tutti: il caldo di questi giorni per il Lago di Como, significa, in una giornata, l’evaporazione di circa 1 centimetro, che equivale a 1,5 milioni di metri cubi di acqua e questo comporta una serie di problematiche”.

Il ruolo importante del Tavolo istituzionale

“Noi – sottolinea l’assessore – con il Tavolo istituzionale che abbiamo reso permanente e che coinvolge tutti gli attori a vario titolo coinvolti nell’utilizzo dell’acqua, stiamo affrontando le differenti tematiche puntando sul confronto e il dialogo”. “Un metodo di lavoro proficuo – conclude Sertori – che sta producendo. sul fronte siccità, risultati positivi cercando di far sempre prevalere l’interesse generale”.