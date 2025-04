Il Lago di Como debutta alla fiera ATM di Dubai

Il Lago di Como, icona dell’eleganza lombarda e del Made in Italy, fa il suo debutto all’Arabian Travel Market (ATM) di Dubai. A presentare il Lario – una delle mete più ambite e raffinate del turismo italiano – è l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali. Intervenuta alla presenza di oltre 70 operatori del settore, Mazzali ha portato anche i saluti del presidente della Regione, Attilio Fontana. Con lei, il console generale d’Italia a Dubai e negli Emirati del Nord, Edoardo Napoli, e il membro della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco con delega al turismo, Fabio Dadati.

Mazzali: più di una semplice destinazione turistica

“Il Lago di Como – ha dichiarato Mazzali, ambasciatrice del Lago per la CCIAA Como-Lecco – non è solo una destinazione turistica: è un concentrato di cultura, bellezza e lifestyle che il mondo ci invidia. Non parliamo di un turismo qualunque, ma di un’esperienza che parla al cuore e all’intelletto di chi viaggia alla ricerca di autenticità, raffinatezza e qualità della vita. Il Lario incarna in pieno lo ‘stile Lombardia’: armonia tra natura, arte, enogastronomia e accoglienza di alto livello”.

Un viaggio tra bellezza e ispirazione

Durante l’incontro, è stato proiettato il docu-film ‘Lombardia Style‘, un viaggio emozionale tra paesaggi, ville storiche, sapori e suggestioni che fanno del Lago di Como un luogo amato in tutto il mondo. “Il Lago di Como – ha proseguito Mazzali – è un anfiteatro naturale di rara bellezza, dove l’eleganza delle ville si fonde con la semplicità dei borghi, e ogni scorcio regala ispirazione”.

“Da Plinio il Giovane a Stendhal, da Manzoni a Gioachino Rossini, il Lario ha sempre attratto menti brillanti. Oggi – ha precisato l’assessore – continua a essere scelto da registi, imprenditori, designer e star internazionali. Non è un caso se George Clooney ha trovato in Villa Oleandra il suo rifugio: è la conferma che qui si respira un lusso autentico, mai ostentato, che ha il sapore della vera bellezza italiana”.

Oltre 4,3 milioni di presenze turistiche

Secondo i dati dell’Osservatorio regionale per il Turismo, il Lago di Como è tra le mete più apprezzate dai turisti extraeuropei, con il mondo arabo in testa per volume di transazioni legate allo shopping tourism. Solo nel 2024, le province di Como e Lecco hanno registrato oltre 4,3 milioni di presenze turistiche, con Lecco in crescita del 6,22% e un aumento della spesa turistica del +17%.

“Questi numeri – ha sottolineato l’assessore – confermano che la bellezza da sola non basta: serve una proposta integrata che unisca ospitalità, esperienze tailor-made, alta qualità dei servizi e un ecosistema che funziona. Ed è proprio questa la forza della Lombardia. Siamo una regione che non si limita a esistere, ma sa raccontarsi e innovarsi, mettendo al centro le persone e il territorio”.

Oltre Como, il turismo lombardo all’ATM di Dubai

L’evento è stato anche occasione per presentare il sistema turistico lombardo in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. “Il Lago di Como è la nostra perla, ma la Lombardia è uno scrigno di tesori da scoprire: dalle montagne della Valtellina alle città d’arte come Milano, Bergamo e Mantova; dalla Franciacorta al Lago di Garda, fino ai borghi storici e all’artigianato di eccellenza. Milano-Cortina 2026 sarà una vetrina mondiale, e noi ci arriviamo preparati, con una visione chiara e un’identità forte”, ha affermato l’assessore.

Regione Lombardia punta su nuovi mercati per il turismo

“Dubai e il Medio Oriente sono per noi mercati di assoluto interesse – ha concluso Mazzali –. Il viaggiatore arabo è colto, curioso, ama il bello e sa riconoscere il valore di un’accoglienza autentica. Ecco perché il nostro messaggio è semplice ma potente: la Lombardia è pronta ad accoglierlo con il suo fascino, la sua discrezione e la sua eccellenza”.