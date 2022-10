Aperte le candidature per il ‘Premio Regionale Giovani 2022’, concorso di Regione Lombardia dedicato ai giovani maggiorenni e under 29 residenti o domiciliati in Lombardia.

“Sono particolarmente contento di annunciare questo contest che avrà come tema ‘La Lombardia è dei Giovani, protagonisti nel presente e costruttori del futuro’. Con il concorso Regione Lombardia offre ai giovani la possibilità di esprimersi attraverso la fotografia o i video. In questo modo stimoliamo la loro creatività, la partecipazione e la voglia di fare”. Così Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione.

Concorso per i giovani under 29, gli obiettivi

Il Premio ha una dotazione finanziaria complessiva di 200.000 euro. “Puntiamo in primis – spiega l’assessore Bolognini – a stimolare l’espressività e la partecipazione di un’ampia fascia di giovani. In questo modo gli garantiamo la possibilità di raccontare sé stessi e la loro quotidianità con modalità e strumenti alla portata di tutti. Miriamo poi a fare emergere e valorizzare il talento di ragazzi e ragazze, promuovendo la loro opera e sostenendone il loro cammino. Vogliamo infatti la loro affermazione anche professionale”.

Quattro categorie

Nel concorso, sono previste quattro categorie di valutazione , tutte relative allo Storytelling.

Fotografico:

– Categoria giovani 18/24 anni.

– Categoria giovani 25/29 anni.

Video:

– Clip/spot (30 – 45 secondi).

– Corto (3 – 5 minuti).

Le opere saranno valutate da una Giuria. La commissione sarà composta da un massimo di sette autorevoli esperti di fotografia, cinema e produzione audiovisiva. Sono previsti premi per ognuna delle quattro categorie. Gli autori delle migliori dieci opere riceveranno 5.000 euro a testa, una parte in denaro e una quota in formazione qualificata.

Il concorso è aperto a tutti i giovani purché di età compresa, tra i 18 e i 29 anni e residenti o domiciliati in Lombardia. Sono ammesse le iscrizioni sia come singoli, sia come rappresentanti di un team di giovani. È possibile infine presentare una sola candidatura per una sola categoria tra quelle previste.

Le candidature

Le candidature per il concorso potranno essere inoltrate sul sito di Regione Lombardia fino alle ore 12 del 28 ottobre 2022. Nella pagina dedicata sono, invece, contenute tutte le informazioni relative al premio.