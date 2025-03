“Un amico, un interprete simbolo di quel saper fare e di quella intraprendenza lombarda che ne hanno caratterizzato, nel tempo, un suo rilevante tratto distintivo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolge le “più sincere congratulazioni al milanese Carlo Sangalli per la riconferma alla guida di Confcommercio-Imprese per l’Italia”. “Questo riconoscimento – aggiunge il governatore – ottenuto per acclamazione, è un chiaro segno della fiducia e del rispetto guadagnato nel corso degli anni da parte delle imprese associate”.

Confcommercio ha scelto ancora Sangalli e l’intraprendenza lombarda

“In un periodo di grande incertezza e trasformazioni, il suo impegno e la sua visione – prosegue Fontana – sono fondamentali per sostenere il nostro tessuto imprenditoriale. Le sfide che ci attendono, dalla digitalizzazione all’attenzione verso la sostenibilità, richiedono una leadership forte e innovativa, e sono certo che Sangalli saprà guidare la Confederazione verso nuovi traguardi”.

Insieme per nuove sfide

“Sono certo che insieme – conclude – potremo affrontare le sfide che ci attendono, per un futuro migliore e più competitivo”.