“Momenti come questi sono particolarmente utili, non solo per i giornalisti, perché ci rendono consapevoli di come la formazione sia, rispetto al proprio futuro, non solo un’opportunità ma anche un dovere”.

Lo ha detto Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia , intervenendo al corso di formazione per giornalisti ‘Casagit Salute, Inpgi, Fondo Giornalisti, Fnsi: tutela della salute e nuovo welfare anche per i freelance’.

Formazione per giornalisti a Palazzo Lombardia

L’iniziativa svolta a Palazzo Lombardia e promossa da Casagit Salute in collaborazione con gli enti di categoria, ha fornito ai partecipanti informazioni e aggiornamenti sulle prestazioni offerte per l’assistenza sanitaria dei giornalisti italiani, approfondendo anche le opportunità offerte dagli enti previdenziali e dal sindacato di categoria.

Contrattualizzati e freelance

“Un appuntamento – ha proseguito Alparone – che riveste un’importanza particolare perché si riferisce sia ai giornalisti ‘contrattualizzati’, sia ai freelance. Cercare di fare squadra insieme significa rispondere ai bisogni dei ‘meno strutturati’ all’interno della stessa categoria”.

Opportunità di crescita

“È sempre un piacere ospitare a Palazzo Lombardia iniziative che riguardano i giornalisti e i rappresentanti dell’informazione – ha concluso Alparone – soprattutto se incentrati su tematiche care a questo luogo che ha tra i suoi obiettivi proprio quello di essere al fianco del cittadino cercando di offrire opportunità di crescita e di miglioramento”.

I partecipanti

All’incontro sono intervenuti anche Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi; Domenico Affinito, segretario generale aggiunto vicario Fnsi; Gianfranco Giuliani, presidente Casagit Salute; Roberto Ginex, presidente Inpgi; Edmondo Rho, consigliere di amministrazione del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e Gianfranco Summo, vicepresidente vicario Casagit Salute. Antonello Capone, fiduciario per la Lombardia di Casagit Salute, ha moderato l’evento.