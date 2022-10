Consorzi di bonifica, Rolfi: 2,6 milioni per opere di pronto intervento

Uno stanziamento da 2,6 milioni di euro ai Consorzi di bonifica lombardi per finanziare le opere di pronto intervento. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi.

“La manutenzione delle infrastrutture – ha dichiarato Rolfi – è fondamentale sia per evitare la dispersione idrica sia per mantenere la sicurezza del territorio. La gestione dell’acqua sarà sempre più centrale nelle politiche agricole regionali e nazionali. Lo scorso anno abbiamo stanziato 17 milioni di fondi straordinari e intendiamo continuare a investire in opere irrigue”.

I lavori finanziati assicurano la funzionalità del reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, eliminando o minimizzando le problematiche sorte a seguito dei danneggiamenti subiti.

Consorzi di bonifica

“Con i consorzi di bonifica c’è una collaborazione costante. Questi interventi che la Regione finanzia al 90% – ha continuato l’assessore – tutelano la difesa idraulica e idrogeologica dei territori interessati”.

“Tutto ciò – ha concluso Rolfi – per consentire anche agli agricoltori di avere l’acqua nei tempi e nei modi corretti”.

Tutelare le risorse idriche

L’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni ha quindi evidenziato come “questa ulteriore iniziativa dimostri il costante impegno di Regione Lombardia per le politiche di prevenzione del nostro territorio”.

“Tutelare le risorse idriche – ha aggiunto – rappresenta, ora più che mai, una priorità per la nostra istituzione; per questo motivo ritengo sia fondamentale attuare azioni mirate e investire in opere irrigue, in un’ottica di collaborazione e unità d’intenti. Ringrazio l’assessore all’Agricoltura, Fabio Rolfi per l’iniziativa, che assegna risorse anche al territorio del Lodigiano, necessarie per apportare migliorie al reticolo idrico gestito dai Consorzi”.

I lavori saranno realizzati tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Finanziamenti provinciali

Questo il dettaglio dei finanziamenti ai Consorzi di bonifica suddiviso per provincia.

Brescia

Garda Chiese

Interventi di somma urgenza per sostituzione in emergenza di due pozzi nel bacino irriguo di Pozzolengo: 61.829,82 euro.

Cremona

Navarolo

Ripristino dell’opera di presa dell’impianto Isola Pescaroli nel Comune di San Daniele Po: 174.864,90 euro .

Dugali-Naviglio-Adda Serio

Pronto intervento per il consolidamento spondale della pista ciclopedonale: 102.754,07 euro.

Mantova

Garda Chiese

Opere di pronto intervento per il consolidamento spondale e anche per la rimozione delle alberature che hanno ostruito il reticolo consortile. Tutto ciò in seguito all’evento del 04 luglio scorso: 40.500 euro.

Terre dei Gonzaga in Destra Po

– Ripristino della funzionalità irrigua e scolante del manufatto ‘Sostegno Crema’ che è situato nel Comune di San Benedetto Po: 45.000 euro.

– Pronto intervento anche per il ripristino della funzionalità irrigua del canale Gronda Sud, Comune di Quistello: 298.800 euro.

Burana

– Ripresa frane in destra e sinistra idraulica del canale ‘Fosso Vallazzetta’ località Santa Croce, Comune di Sermide e Felonica: 270.000 euro.

– Ripristino anche della funzionalità idraulica e consolidamento spondale del Dugale Angurano Santa Croce – interventi in sinistra idraulica: 126.000 euro.

– Funzionalità idraulica ripristinata e inoltre consolidamento spondale del Cavo Diversivo 1° tratto lungo SP34 per 70 metri e lungo strada comunale via Cavo 50 metri: 135.000 euro.

– Consolidamento spondale del Cavo Diversivo lungo via Comunale Nino Bixio in località Moglia – interventi in destra e sinistra idraulica e funzionalità idraulica ripristinata: 216.000 euro.

– Ripristino della funzionalità idraulica e consolidamento spondale del Dugale Casal Padoa – interventi per ml 340 in sinistra e destra idraulica: 180.000 euro.

– Funzionalità idraulica ripristinata e anche consolidamento spondale del Canale di Sermide. Interventi per 570 metri: 270.000 euro.

– Consolidamento spondale e ripristino canale Dugale di Carbonara di Po e di Borgofranco: 180.000 euro.

– Funzionalità idraulica ripristinata e anche consolidamento spondale della Fossetta Magnacavallo: 393.000,04 euro.

Garda Chiese

Opere di pronto intervento per il consolidamento spondale e anche per la rimozione degli alberi caduti. L’evento dello scorso 18 agosto ha infatti, tra l’altro, ostruito il canale Fosso Gerra e San Virgilio: 58.500 euro.

Territori del Mincio

Ripristino funzionalità idrica degli impianti Maldinaro e del pluvirriguo San Michele, Comune di Marcaria: 51.741,05 euro.

Milano

Muzza Bassa Lodigiana

Opera di pronto intervento dei corsi acqua consortili Roggia Maestra in Comune di San Zenone al Lambro: 31.500 euro.