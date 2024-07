Cultura, oltre 6 milioni per finanziare 340 progetti in tutta la Lombardia

Regione Lombardia finanzia 340 progetti culturali in tutto il territorio attraverso uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere musei, biblioteche, archivi storici, luoghi riconosciuti dall’Unesco, itinerari culturali, aree e parchi archeologici. Si tratta di realtà che hanno aderito al bando ‘Avviso unico cultura 2024’, i cui esiti sono stati pubblicati sul Burl regionale.

Caruso: supporto alle realtà culturali lombarde

“Come Regione – ha evidenziato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – mettiamo a disposizione risorse per supportare iniziative che valorizzino il patrimonio storico-artistico della Lombardia, in tutte le sue espressioni. Al bando hanno aderito tante realtà che grazie al contributo regionale potranno realizzare un’offerta culturale di alto livello. Abbiamo già avuto modo di incrementare lo stanziamento iniziale di oltre mezzo milione di euro per mostrare la centralità della cultura nelle politiche regionali”.

Risorse incrementate per soddisfare le candidature

“Per la prima volta – ha proseguito Caruso – abbiamo deciso di creare un’unica grande misura per tutti gli attori del settore, soddisfando tutte le candidature ammissibili. La misura abbraccia tutto il territorio lombardo, dai grandi centri ai luoghi più periferici che necessitano di arricchire la proposta di eventi. Regione Lombardia è concretamente vicina a chi fa cultura”.

Gli ambiti

Complessivamente per l’Avviso unico cultura 2024 sono stati stanziati 6.208.778 euro suddivisi in diversi ambiti.

– 1.179.997 euro per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale (Ambito A);

– 2.445.872 euro per la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura: biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso (Ambito B);

– 900.000 euro per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema (Ambito C);

– 1.682.909 euro per la concessione di contributi ai soggetti partecipati da Regione Lombardia (Ambito D) precedentemente pubblicato e destinato agli enti partecipati di Regione Lombardia.

Elenco progetti e finanziamenti suddivisi per provincia

Di seguito, negli allegati suddivisi per provincia, l’elenco dei progetti finanziati.

–Bergamo: 43 progetti per complessivi 575.361 euro

–Brescia: 67 progetti per complessivi 1.171.232 euro

–Como: 20 progetti per complessivi 265.950 euro

–Cremona: 13 progetti per complessivi 149.271 euro

–Lecco: 22 progetti per complessivi 346.711 euro

–Lodi: 4 progetti per complessivi 47.514 euro

–Mantova: 26 progetti per complessivi 402.973 euro

–Milano: 88 progetti per complessivi 2.195.153 euro

–Monza Brianza: 8 progetti per complessivi 208.493 euro

–Pavia: 13 progetti per complessivi 203.200 euro

–Sondrio: 11 progetti per complessivi 174.072 euro

–Varese: 25 progetti per complessivi 468.846 euro.