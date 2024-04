Dal 20 aprile i controlli straordinari nei comuni dell’Asse del Sempione

Partiranno il prossimo 20 aprile i controlli straordinari previsti dal protocollo ‘Asse del Sempione’, presentato stamattina al Comando Unico di Polizia locale di Nerviano-Pogliano, alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza, dei sindaci e dei comandanti di Polizia locale dei Comuni dell”Asse del Sempione’.

“Lo scorso anno questo progetto – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza – ha consentito di controllare oltre 3.000 veicoli e circa 1.200 conducenti. Attraverso questo provvedimento saranno infatti finanziate oltre 3.000 ore di lavoro straordinario degli agenti soprattutto per servizi organizzati negli orari serali e notturni e durante i week-end, le fasce più a rischio non solo per incidenti stradali ma anche per i reati in generale, a cominciare dallo spaccio di sostanze stupefacenti”.

Asse del Sempione, previsti controlli nelle ore notturne e nei fine settimana dalla Polizia locale

Oltre alla prevenzione degli incidenti stradali, con posti di blocco organizzati lungo le statali e le provinciali, gli agenti eseguiranno le attività anche nelle stazioni ferroviarie e nelle zone boschive, spesso teatro di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, come il bosco del Rugareto, il parco Castello di Legnano, il Parco dell’Alto milanese e il Parco del Roccolo.

Il protocollo ‘Asse del Sempione’ interessa il Comune di Legnano capofila dei Comuni di Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.