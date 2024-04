L’Asst Pavia Ã¨ centro di eccellenza nazionale per l’Endoscopia Digestiva

La Struttura Complessa (SC) di Endoscopia Digestiva di ASST Pavia, diretta dalla dott.ssa Costanza Alvisi, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Centro di Eccellenza Nazionale per l’Endoscopia Digestiva, rilasciato dall’ Ente Certificatore Nazionale KIWA-Cermet (Ente Terzo Certificatore Globale) per Accreditamento Nazionale SIED e ANOTE (Società Italiana di Endoscopia Digestiva/Associazione Nazionale Operatori di Tecniche Endoscopiche).

Lo staff

Lo staff di Medici, Infermieri, Operatori Sanitari, Personale di Segreteria della SC Endoscopia Digestiva ASST Pavia eroga i propri servizi con alta professionalità, ma anche attenzione e cortesia verso l’utenza.

Attività svolta con strumenti di ultima generazione

L’attività viene svolta con strumenti di ultima generazione. Endoscopia ad alta definizione e magnificazione dell’immagine e colorazioni/contrastografia digitale che consentono una più precisa diagnosi precoce di lesioni neoplastiche dell’apparato digerente. Esito ancora più preciso per le colonscopie di screening grazie all’utilizzo di Intelligenza Artificiale.

Tecniche operative mini invasive

In struttura sono eseguite tecniche operative mini invasive, per il trattamento di patologie un tempo di pertinenza chirurgica.

La Certificazione è concessa al termine di un importante percorso

L’Accreditamento Professionale Nazionale SIED – ANOTE è un percorso di accreditamento professionale che promuove l’eccellenza delle prestazioni di Endoscopia Digestiva ed attualmente prevede un’adesione volontaria. La Certificazione è concessa al termine di un percorso che valuta le procedure endoscopiche, sia dal punto di vista clinico che tecnico. Ma anche la formazione e la competenza del personale, gli ambiti organizzativi, la presenza di percorsi tecnico-assistenziali. Ed ancora, la formazione, la corretta gestione della strumentazione, soprattutto in merito al corretto percorso di alta disinfezione, stoccaggio e verifiche microbiologiche degli endoscopi e degli armadi di stoccaggio.

Eccellenza per gli standard di qualità raggiunti

Per l’SC Endoscopia Digestiva di ASST Pavia è stata quindi riconosciuta ed ufficialmente certificata l’eccellenza per gli standard di qualità raggiunti. Il tutto dopo il soddisfacimento dei requisiti di un percorso di valutazione che ha richiesto un impegno notevolissimo, per i rigidi criteri valutativi, relativi a qualità e sicurezza, cui è stato necessario rendere conto, non solo in merito alle procedure endoscopiche, ma anche in riferimento al contesto dell’ambiente di lavoro relativamente al personale ed ai pazienti. Oltre che per la formazione ed il mantenimento delle competenze di tutto il personale coinvolto.

Impegno quotidiano del personale

L’ SC Endoscopia Digestiva di ASST Pavia accoglie ed interpreta la Certificazione di Eccellenza ottenuta come una sfida che continua. Sfida che ha richiesto e che continuerà a richiedere l’impegno quotidiano da parte di tutto il personale, per mantenere lo standard qualitativo riconosciuto.