‘Ricoh Urban Art Contest’, mostra di street art a Palazzo Lombardia

La street art entra a Palazzo Lombardia con la mostra dei bozzetti finalisti del ‘Ricoh Urban Art Contest’.

Bozzetti di street art in mostra a Palazzo Lombardia

Le 16 opere sono esposte al pubblico all’interno dello spazio N3 fino al 23 maggio 2025. Il giorno prima, giovedì 22, in occasione della premiazione, sarà svelato il nome dell’artista che trasformerà il proprio bozzetto in un murale.

Il presidente Fontana nella giuria del premio

Presente all’evento inaugurale, anche in qualità di componente della giuria del premio, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Tra gli intervenuti, anche Davide Oriani, CEO di Ricoh Italia, azienda leader nell’offerta di servizi digitali integrati e di soluzioni di stampa.

Arte e rigenerazione urbana

“Sostenere giovani artisti è importante” ha affermato il presidente Fontana.

“Il progetto del Gruppo Ricoh, che ormai da anni organizza questo premio – ha proseguito – è oggi ancora più importante perché oltre a mandare un messaggio verso l’arte contemporanea, mira anche a riqualificare un’area urbana”.

Il tema dell’inclusione

“Il tema proposto per questa edizione del contest, poi, è assolutamente attuale – ha continuato il governatore – Ricoh dimostra un grande senso di responsabilità sociale abbracciando temi di rilevanza come la diversità e l’inclusione. Promuovere la cultura del rispetto e valorizzare ogni punto di vista è il mezzo più efficace per arricchire il dialogo e alimentare il confronto all’interno delle nostre comunità”.

Il Gruppo Ricoh

Il progetto dell’azienda con sede a Vimodrone (Milano) unisce l’arte e la cultura alla mission del Gruppo Ricoh.

L’edizione 2025 del premio che vede la collaborazione di Regione Lombardia, infatti, è dedicata al sociale.

Ai partecipanti è stato richiesto di interpretare liberamente il concetto di diversità e di inclusione per un’opera muraria che andrà, poi, a riqualificare un’area urbana.

Il bozzetto vincitore diventerà un murale

I lavori saranno valutati da una giuria, presieduta dal critico d’arte Carlo Micheli, e composta da rappresentanti delle istituzioni – tra cui il presidente Fontana – del settore artistico, dei media, nonché dai dipendenti dell’azienda. Il bozzetto del murale selezionato entrerà poi a far parte della collezione d’arte Ricoh presso la sua sede di Vimodrone (MI): qui sono raccolte 50 opere realizzate dei vincitori e delle vincitrici delle 10 edizioni del Premio Ricoh e dell’edizione ‘All Stars’ ospitata lo scorso anno a Palazzo Lombardia.

L’impegno verso la cultura

“La nostra collezione d’arte – ha spiegato nel corso del suo intervento Davide Oriani – racconta un percorso particolare e unico di valorizzazione dei talenti e della creatività”.

Ogni nuova opera

“Con ogni nuova opera – ha aggiunto il CEO di Ricoh Italia -, non conserviamo infatti solo la bellezza, ma rinnoviamo il nostro impegno verso la cultura, l’innovazione e il dialogo costante con la società”.

Mostra di street art a Palazzo Lombardia

La mostra dei bozzetti del ‘Ricoh Urban Art Contest‘ è aperta al pubblico, con ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19, nello Spazio N3 a Palazzo Lombardia. Venerdì 23 maggio la chiusura è anticipata alle 17.