“Sicuramente utili e importanti le piogge e le nevicate di questi ultimi giorni, ma la situazione in Lombardia continua a essere monitorata quotidianamente con tutte le attenzioni dovute. Infatti, siamo ancora alle prese con un forte deficit, quantificabile in un -43%”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia con delega all’Utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori, intervenendo in Consiglio regionale, alla presenza del governatore Attilio Fontana, durante il dibattito sulla crisi idrica nel quale ha illustrato in maniera dettagliata la situazione che sta vivendo la regione.

La crisi idrica in Consiglio regionale della Lombardia

“Sicuramente – ha aggiunto l’assessore Sertori – oltre alle recenti precipitazioni, un elemento rilevante è quello assunto dal ‘tavolo permanente’ istituzionale”. “Un momento di confronto e ascolto – ha continuato – durante il quale tutti i soggetti chiamati in causa hanno agito responsabilmente. E in cui tutti hanno condiviso azioni mirate alla corretta razionalizzazione delle risorse“.

Un percorso condiviso

L’assessore Sertori si è detto infine disponibile a “individuare anche un percorso in Consiglio regionale”. “Un percorso – ha concluso l’assessore regionale – nel quale coinvolgere le Commissioni competenti per affrontare nella maniera più completa possibile questa problematica”.

2maggio23_slides_relazioneAssessore Sertori_Consiglio

gal