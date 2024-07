“Porterà benefici anche alla Lombardia la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del Contratto collettivo di lavoro nazionale per i dipendenti del settore dell’ospitalità, cuore del turismo. Dopo oltre 50 mesi di negoziazione, l’intesa è stata firmata da Federalberghi e Faita con tutti i sindacati”.

Così l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali. Il commento è per il rinnovo del Ccnl per 410.000 lavoratori sottoscritto da Federalberghi e Faita, insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Capitale umano è fondamentale

“Un atto che certifica la serietà e l’impegno delle associazioni imprenditoriali del comparto – ha continuato – che sono pronte a investire sul capitale umano, nel quadro di una cornice contrattuale nuova e adeguata. Oltre ad importanti adeguamenti retributivi, tra i risultati raggiunti anche il riconoscimento di nuove figure professionali di cui il settore ha necessità, come il revenue manager, il social media manager, esperti di dati e di digital marketing”.

Turismo, contratto di lavoro rinnovato

“Queste nuove figure di management – ha proseguito – saranno di forte attrattività per i giovani che vogliono intraprendere la professione in questo settore. Definiscono, finalmente, il turismo come una vera politica economica, dove i lavoratori non sono semplici erogatori di servizi ma professionalità determinanti”.

Lombardia, flussi in costante crescita

“Un grande lavoro di concertazione – ha continuato – con risultati in linea con le politiche regionali. L’obiettivo è infatti quello di puntare ad elevare ancora di più le competenze di coloro che accolgono i turisti nella nostra Regione. In Lombardia – ha concluso – i flussi sono in costante crescita”.