‘Assistenza in cure palliative: familiari e caregiver tra diritti e doveri’, è il titolo del convegno annuale della Società italiana di cure palliative (Sicp) Lombardia che si è svolto a Palazzo Lombardia.

All’evento, coordinato da Michele Fortis, medico esperto in cure palliative, si sono alternati diversi relatori. Tra questi ricercatori, medici, infermieri e assistenti sociali che hanno condiviso le loro esperienze e conoscenze per migliorare la qualità dell’assistenza palliativa, sia domiciliare che residenziale.

Caregiver familiare figura fondamentale per le cure palliative

Ad aprire i lavori l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia Elena Lucchini.

“Tutte le misure di Regione Lombardia – ha detto l’assessore – pongono al centro la persona con disabilità e non autosufficiente come destinataria principale degli interventi che hanno anche l’obiettivo di essere ‘strumenti’ a sostegno del caregiver familiare. Si tratta, infatti, di una figura fondamentale per garantire una migliore qualità di vita del congiunto”.

“Nella fase cruciale delle cure palliative e nella fase della scomparsa del familiare assistito – ha aggiunto – è sempre più necessario proporre interventi di sostegno e sollievo al caregiver, prendendosi così cura di chi si è preso cura“.

“La nostra Regione – ha concluso Lucchini – crede all’alleanza tra istituzioni e associazionismo. L’impegno della Società italiana di cure palliative testimonia proprio il valore di una comunità sempre più attenta a promuovere buone prassi delle relazioni di cura”.