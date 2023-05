‘Dario’ intelligenza artificiale di Regione sarà presentato a Pisa a Ital-IA 2023, il Convegno Nazionale CINI sull’Intelligenza Artificiale in programma lunedì 29 maggio. ‘Dario’ è l’assistente digitale al servizio della pubblica amministrazione lombarda. E’ stato realizzato da ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti), in partnership con Arthur D Little, per la Regione Lombardia. Parteciperanno all’evento: Oscar Sovani, Andrea Lazzarotti, Angelo Cardani, Maurizio De Bartolo. Ed inoltre: Mario Nico, Adlaberto Biffi, Marco Stucchi, Teodora Nacu, Filippo Bugo, Francesca Bagnalasta e Maria Giovanna Burceri.

L’iniziativa è prevista all’interno del workshop AI per la Pubblica Amministrazione, seminario diretto da Maurizio Lenzerini di Sapienza Università di Roma, Aldo Gangemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Paolo Merialdo dell’Università Roma Tre.

Assessore Fermi: strumento virtuoso per i cittadini

“‘Dario’ è l’esempio perfetto di come l’Intelligenza Artificiale possa essere utilizzata in modo positivo” commenta l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi.

“In un momento in cui è ancora molto vivo il dibattito sulla reale utilità di questi strumenti – prosegue – è bello che un esempio virtuoso arrivi proprio dalla Pubblica Amministrazione e in particolare da Regione Lombardia, grazie ad Aria. Tra i compiti del servizio pubblico c’è infatti anche quello di agevolare i cittadini nel reperimento di informazioni utili alla risoluzione di eventuali problematiche. E i dati raccolti dopo un anno di utilizzo di ‘Dario’ ci dicono che questo strumento ha saputo rispondere in maniera adeguata alle richieste degli utenti. Riduce il carico di lavoro umano e assicura al contempo soluzioni rapide e integrate con gli altri sistemi della nostra Regione”.

Sottosegretario Invernizzi: lavoro per dare continuità a servizio

“L’introduzione di ‘Dario’ ha notevolmente semplificato l’interazione tra pubblica amministrazione e cittadini/imprese riducendo i tempi di risposta alle varie domande sottoposte da chi sta presentando istanze o partecipando a bandi”, spiega Ruggero Invernizzi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione.

“Sto già lavorando con gli uffici – continua – per garantire continuità a questo progetto innovativo che è e deve rimanere al servizio dei cittadini e soprattutto della loro privacy”.

Strumento disponibile 24 ore su 24

‘Dario’ è uno strumento innovativo di Citizen Relationship Management, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni. E’ interrogabile tramite chat o chiamata telefonica dai cittadini e capace di simulare una conversazione umana. Riesce con successo a interagire con gli utenti, reperire informazioni e rispondere in modo naturale e colloquiale.

Già gestite 1.212 conversazioni

Lo scorso anno Dario ha gestito 121.000 interazioni, di cui circa il 90% via chat e il restante 10% via chiamate telefoniche, con un risultato assai sorprendente: soltanto nel 34% dei casi le chiamate sono state concluse con l’interazione tra l’utente e l’operatore umano. E c’è ancora ampio spazio di miglioramento perché ‘Dario’, con la pratica, impara costantemente a rispondere a nuovi quesiti. Tutto questo grazie al quotidiano allenamento di connessione di parole e frasi sempre più complesse.

Ridotto carico di lavoro e garantite soluzioni

Nel contesto della Pubblica amministrazione, ‘Dario’ è già riuscito a ridurre notevolmente il carico di lavoro degli assistenti umani. Garantisce soluzioni e integrandole con gli altri sistemi della Regione Lombardia. Negli ultimi tre anni, infatti, l’implementazione dell’assistente digitale ha contribuito alla costante diminuzione di ticket per richieste di assistenza. È una dimostrazione positiva di come tecnologia e innovazione, oltreché modernizzare la PA, possono snellire il processo decisionale a livello di governo centrale e locale. E migliora la comunicazione con i cittadini e aumentare la qualità dei servizi.

Sovani (Regione) e Cardani (ARIA) : strumento per la semplificazione

“‘Dario’ – ha detto Oscar Sovani Dirigente della UO Semplificazione, trasformazione digitale e sistemi informativi di Regione Lombardia – si inserisce nelle azioni di semplificazione che stiamo mettendo in atto per una maggiore vicinanza della Pubblica Amministrazione ai cittadini.” “E sono proprio i cittadini, insieme ai rappresentanti delle imprese e degli enti – ha aggiunto Angelo Cardani, Dirigente Struttura Servizi per la P.A. di ARIA S.p.A. – che sono stati coinvolti nelle sessioni di co-progettazione per rilevare le reali esigenze e facilitare così il dialogo tra tutti gli attori”.

