Maltempo Emilia Romagna, dalla Lombardia in arrivo altri volontari

L’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa, si è recato oggi in Emilia-Romagna, nei luoghi colpiti dal maltempo, in cui operano i volontari della Lombardia. L’assessore ha incontrato donne e uomini impegnati nella zona del ravennate. Dall’inizio dell’alluvione a oggi sono circa 300 i volontari della Protezione Civile che dalla Lombardia hanno raggiunto in particolare le aree dei comuni di Sant’Agata sul Santerno, Bagnacavallo e Massa Lombarda.

Importante anche il contingente tecnico messo a disposizione dalla Lombardia che, proprio in queste ore, ha inviato altre pompe idrovore ad alta capacità.