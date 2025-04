L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi entra nel dibattito riguardante i dazi Usa, oggetto di una mozione in Consiglio regionale e di una abbinata interrogazione, dedicata nello specifico a quelli relativi al settore agroalimentare.

Assessore Beduschi: lavoriamo per quella che sarà una lotta di posizionamento

“È surreale – commenta Alessandro Beduschi – che si parli di qualcosa che deve ancora accadere o pensare di fare un buon servizio al ‘made in Lombardia’ alzando un cartello con scritto ‘no ai dazi di Trump’ dall’Aula di Palazzo Pirelli. Trump, piaccia o no, è stato eletto democraticamente e tutti sappiamo come queste sue prime settimane di mandato siano state caratterizzate da annunci anche clamorosi. È però compito della diplomazia, ad altissimo livello, lavorare per quella che sarà una dura lotta di posizionamento”.

Dazi Usa, Regione Lombardia lavora con attenzione

L’assessore Beduschi sottolinea inoltre che la Regione Lombardia è impegnata quotidianamente nel dialogo con i propri riferimenti istituzionali, come il ministro italiano all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida e il Commissario europeo per l’Agricoltura e l’Alimentazione Christophe Hansen per monitorare la situazione e portare avanti le trattative.

L’assessore ribadisce che “la Regione Lombardia continua a seguire la questione con grande attenzione e senza cadere nella superficialità di certe polemiche politiche”.

Obiettivo: tutelare le imprese agroalimentari lombarde

“Ci sono trattative in atto – conclude Beduschi – e il nostro obiettivo resta quello di tutelare le nostre imprese agroalimentari. Il sistema lombardo punta sulla qualità. Questo ci mette comunque in una posizione di vantaggio rispetto a chi affronta il mercato nordamericano facendo leva su quantità e prezzi bassi. Certamente, la questione è delicata e merita un approccio serio, non opportunistico, come è stato fatto in Aula”.