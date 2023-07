Dote materiale didattico e borse di studio, contributo da 210 euro al via

A partire da mercoledì 26 luglio 2023, sarà assegnato il contributo di 210 euro per la Dote Scuola – componente , sarà assegnato il contributo diper la Dote Scuola – componente Materiale Didattico e per le Borse di Studio statali a sostegno degli studenti di famiglie con ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Della misura beneficeranno 163.955 studenti lombardi per l’anno scolastico 2023/2024.

Le risorse assegnate, in continua crescita, ammontano a 34,4 milioni di euro (un milione in più di quanto stanziato nel 2022).

Tironi: contributi in tempi rapidi per sostenere famiglie

“È infatti la prima, a livello nazionale – prosegue – ad erogare queste risorse che garantiscono un sostegno concreto alle famiglie proprio quando si fanno i conti con gli acquisti del materiale didattico. Non solo: la Regione garantisce un contributo importante aumentando, con risorse proprie, quanto viene destinato alle famiglie con i soli fondi statali”.

A partire dal 26 luglio l’erogazione dei contributi

Il contributo di Dote Scuola – componente Materiale Didattico sarà erogato da mercoledì 26 luglio 2023 attraverso l’accredito sulla Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

La dote scuola

Dote Scuola è la politica identitaria di Regione Lombardia a sostegno del Diritto allo Studio degli studenti lombardi e del Sistema di Istruzione e Formazione della Regione. Si articola su quattro componenti di cui una è legata al Materiale Didattico e Borse di Studio. Le altre sono: Merito, per premiare gli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza; Buono Scuola per sostenere la parità scolastica e Sostegno disabili.

In particolare, Edenred Italia Srl, società incaricata da Regione Lombardia, invierà ai beneficiari del contributo una comunicazione contenente il Codice Dote Scuola personale e le istruzioni per l’utilizzo dell’importo assegnato, oltre all’elenco degli esercizi commerciali presso cui è possibile acquistare libri e materiale didattico. Come sempre le informazioni sono disponibili sul sito www.bandi.regione.Lombardia.it

Il contributo di 210 euro sarà utilizzabile entro il 31 gennaio 2024.

La comunicazione ai beneficiari

Già dal 21 luglio Regione Lombardia sta inviando a ogni richiedente, all’indirizzo e-mail indicato al momento della compilazione della domanda, una comunicazione. Indica l’esito della fase istruttoria (domanda ammessa, domanda ammessa con riserva, domanda non ammessa) e la tipologia di contributo assegnato.

Componente materiale didattico

Sono 140.708 gli studenti che riceveranno da Regione Lombardia il contributo di 210 euro per l’acquisto di libri e materiali didattici per l’anno scolastico e formativo 2023/2024.

Per Dote Scuola – componente Materiale Didattico l’investimento totale di Regione Lombardia è di oltre 15 milioni di euro, che si aggiungono al riparto delle risorse statali di circa 12 milioni, per garantire il contributo a tutti gli studenti aventi diritto secondo la soglia ISEE fissata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per Regione Lombardia la quota del riparto nazionale per il prossimo anno scolastico e formativo per Dote Scuola – componente Materiale Didattico è di circa 12 milioni sul fabbisogno totale di oltre 29 milioni. Risorse in continuo aumento rispetto agli anni scorsi.

Borse di studio statali

Sono invece 22.060 gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, che non hanno compiuto i 21 anni d’età e con ISEE non superiore a euro 15.748,78, che riceveranno la Borsa di Studio Statale. La misura è erogata direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nei tempi che lo stesso definirà nei prossimi mesi. L’investimento complessivo di fondi nazionali è pari a 4,6 milioni di euro.