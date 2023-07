Maltempo. Agricoltura, Beduschi: chiesti ristori per aziende non assicurate

Maltempo, Regione Lombardia chiede al Governo di prevedere la deroga dalle norme che escludono dai ristori in caso di calamità naturali le aziende agricole non coperte da assicurazione. È quanto comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, in una lettera inviata al ministro Francesco Lollobrigida.

“Gli eventi di queste ore – si legge nella lettera dell’assessore Beduschi – hanno azzerato in pochi minuti le produzioni agricole pronte al raccolto e causato ingenti danni alle strutture e attrezzature del comparto. Per un settore già provato dalla siccità del 2022 e dall’aumento dell’incertezza dovuto alla guerra in Ucraina, si tratta dell’ennesimo duro colpo”.

La situazione creatasi negli ultimi anni ha spinto molti agricoltori a rinunciare al ricorso a polizze assicurative, a causa dell’aumento dei costi di adesione. Pertanto, per queste aziende non sarebbe prevista alcuna forma di ristoro.

Maltempo, Governo emani norma in deroga per ristori aziende

“Per tutte queste ragioni – prosegue Beduschi – chiediamo al Governo di emanare una norma in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 102/2004. Di assicurare copertura finanziaria anche per le aziende agricole sprovviste di copertura assicurativa”. “Nel frattempo – conclude – prosegue in queste ore la quantificazione dei danni subiti dall’agricoltura nelle province colpite. Un passo necessario per formalizzare la richiesta di stato di calamità”.