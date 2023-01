Storica doppietta azzurra nelle coppie del pattinaggio di figura ai Campionati europei di Espoo in Finlandia. Sara Conti di Zanica (Bg) e Niccolò Macii di Milano, pattinatori della IceLab di Bergamo, hanno conquistato una bellissima medaglia d’oro salendo sul gradino più alto del podio davanti ai compagni di squadra Rebecca Ghilardi, di Pedrengo (Bg) e Filippo Ambrosini.

Macii ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto agli Europei di pattinaggio sul sito ufficiale dell’Isu (International skating union). “Significa molto per noi – si legge – ci piace davvero pattinare per il nostro Paese e rappresentarlo. Siamo molto orgogliosi. Ovviamente è un traguardo straordinario, perché l’oro è qualcosa che va oltre l’immaginazione”.

Sara Conti ha aggiunto: “La pressione era altissima, ma pattinare con questo supporto da parte del pubblico è stato incredibile per noi. Siamo super felici. Era molto difficile gareggiare dopo il primo posto nel programma Short, la tensione era tanta. Ma ora siamo così felici“!