“Una buona notizia: dal 15 luglio 2023 riparte il servizio del treno ‘Freccia della Versilia’, che da Bergamo, Brescia e Cremona porta fino a Pisa e alle località balneari della Toscana”. È questo l’annuncio di Franco Lucente, assessore di Regione Lombardia ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in merito alla ripresa di un treno, il Bergamo-Pisa Centrale, molto utilizzato dai viaggiatori lombardi, cancellato nel 2020, durante il periodo del Covid, e mai più ripreso. Ora, finalmente, il rientro in servizio.

Freccia della Versilia 2023, impegno concreto di Regione Lombardia

“Un impegno concreto di Regione Lombardia, in collaborazione con Regione Toscana, Trenitalia e Trenord, per riattivare un servizio particolarmente richiesto, sul quale ho insistito parecchio sin da quando sono stato nominato assessore – spiega l’assessore Lucente -. Dal 15 luglio al 10 settembre il ‘Freccia della Versilia’ sarà operativo tutti i sabati e i festivi, valorizzando una tratta strategica anche da un punto di vista turistico. L’offerta poi riprenderà in maniera stabile, sempre i sabati o i festivi, a partire dal prossimo cambio di orario, previsto a dicembre”.

La sosta nel periodo autunnale sarà necessaria per consentire una serie di interventi sulla linea Pontremolese, interessata da interruzioni della circolazione per numerosi fine settimana.

Gli orari dell’andata

Ecco gli orari: il treno 2591 partirà da Bergamo alle ore 6.43 per arrivare a Pisa Centrale alle ore 11.59 (le fermate: Grumello del Monte 7.04; Palazzolo sull’Oglio 7.09; Coccaglio 7.16; Rovato 7.23; Brescia 7.40; Manerbio 8.00; Verolanuova 8.06; Cremona 8.40; Castelvetro 8.46; Busseto 8.59; Fidenza 9.16; Fornovo 9.35; Borgo Val di Taro 10.05; Pontremoli 10.24; Villafranca-Bagnone 10.34; Aulla Lunigiana 10.41; S.Stefano di Magra 10.48; Sarzana 10.56; Carrara-Avenza 11.04; Massa Centro 11.12; Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta 11.18; Pietrasanta 11.24; Viareggio 11.34; Pisa S.Rossore 11.49).

E quelli del ritorno

Ecco gli orari del ritorno: il treno 2592 partirà da Pisa Centrale alle 17.58 per arrivare a Bergamo alle 23.10 (le fermate: Pisa S.Rossore 18.04; Viareggio 18.17; Pietrasanta 18.24; Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta 18.29; Massa Centro 18.35; Carrara-Avenza 18.42; Sarzana 18.51; S.Stefano di Magra 19.00; Aulla Lunigiana 19.06; Villafranca-Bagnone 19.20; Pontremoli 19.32; Borgo Val di Taro 19.55; Berceto 20.11; Solignano 20.17; Fornovo 20.32; Medesano 20.40; Fidenza 20.53; Busseto 21.03; Castelvetro 21.16; Cremona 21.24; Verolanuova 21.49; Manerbio 21.56; Brescia 22.19; Rovato 22.32; Palazzolo sull’Oglio 22.44; Grumello del Monte 22.50).