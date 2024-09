In Val Masino festa con le Guide alpine, tante iniziative fino a 6 ottobre

“Sono molto felice di essere qui, in Val Masino, per festeggiare la montagna insieme a tanti appassionati e ai professionisti, che la vivono e insegnano agli altri a frequentarla con consapevolezza”. Sono le parole del ottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega Sport e Giovani, Federica Picchi, durante la ‘Festa delle Guide 2024’, organizzata dalla Regione con il Collegio delle Guide alpine della Lombardia che si è svolta sabato 7 settembre nei pressi del Sasso Remenno, nel Comune di Val Masino.

Un luogo iconico, una celebre palestra di roccia frequentata dagli amanti dell’arrampicata provenienti da tutto il mondo. Tantissimi gli appassionati che hanno che hanno aderito con un tutto esaurito alle tante attività in programma, ovvero escursioni, arrampicate, percorsi attrezzati e zip line.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto di Regione Lombardia di Promozione della montagna 2024, volto a valorizzare le terre alte della regione e le figure delle Guide alpine e degli accompagnatori di media Montagna, i professionisti della montagna.

“Sostenere figure come le Guide alpine per Regione Lombardia è fondamentale. Sono professionisti straordinariamente preparati – ha aggiunto Picchi – un baluardo per la difesa delle montagne che passa attraverso la conoscenza e il corretto approccio alle alte quote. Si tratta di tutelare questi ambienti, che costituiscono un tesoro naturalistico per il nostro territorio, ma anche di valorizzarli permettendo a molte persone di avvicinarvisi in maniera rispettosa e consapevole”.

‘La lunga estate con le Guide alpine‘, promossa dal Collegio regionale Guide alpine Lombardia e Regione Lombardia, continua nel mese di settembre 2024 con otto giornate gratuite di arrampicata (dal 14 settembre al 6 ottobre), a cui è già possibile iscriversi qui, e con cinque webinar dedicati a diversi sport e attività montane che si terranno online in autunno.

Ecco dove si terranno le 8 giornate di arrampicata in falesia: