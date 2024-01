Fondazione Bruno Kessler, Fontana: positiva e proficua collaborazione

“Regione Lombardia ha avuto una proficua e positiva collaborazione con la Fondazione Kessler durante il periodo Covid. Quel periodo ci ha insegnato l’importanza e la centralità dei dati per monitorare, capire, e adottare le politiche pubbliche necessarie. Purtroppo in molti casi alcune norme ci hanno impedito di utilizzarli adeguatamente. Su questo c’è da lavorare perché la tecnologia va più veloce di noi in questo Paese”.

Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nel suo intervento a Palazzo Mezzanotte, a Milano, alla presentazione del Piano di mandato 2024 – 2027 di Fondazione Bruno Kessler, alla quale era presente il neo presidente Ferruccio Resta, il presidente della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e il Ministro di Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti.

“Così come anche per l’intelligenza artificiale – ha sottolineato Fontana – che oggi rappresenta la sfida per l’innovazione del sistema economico e sociale, è necessario muoversi all’interno di regole che consentano di utilizzare i dati in modo responsabile. Si è constatata con mano la sua importanza in ambito diagnostico, terapeutico e di gestione dei piani di salute pubblica. Ma proprio per la delicatezza dei settori in cui si applica è fondamentale una regolamentazione“.

“Sono certo – ha concluso il Governatore – che la Fondazione Bruno Kessler potrà fornire un grande contributo in tal senso”.