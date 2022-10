Lombardia/Australia, Fontana ha incontrato presidente stato Victoria

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, affiancato dal sottosegretario delegato ai Rapporti Internazionali, Gabriele Barucco, ha incontrato a Palazzo Lombardia il presidente dello Stato federale australiano del Victoria, Linda Dessau.

Al centro del ‘bilaterale’, la sottoscrizione di un protocollo di intesa sulla collaborazione strategica tra Regione Lombardia e lo Stato del Victoria, in Australia.

Intesa primo passo per nuove opportunità economiche

“Il settore manifatturiero, l’economia circolare, l’innovazione tecnologica ma anche il design e l’industria creativa – ha sottolineato la presidente dello Stato di Victoria, Dessau – sono gli ambiti in cui sappiamo potremo avviare una stretta collaborazione. L’intesa siglata è un primo passo importante che apre a una partnership estesa e forte da cui certamente potranno nascere grandi opportunità per lo sviluppo economico dello Stato di Victoria e della Lombardia”.

Il documento “riconoscendo l’importanza che le Parti attribuiscono alla promozione del dialogo e della collaborazione come chiave per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività e condividendo un interesse comune nel rafforzamento delle relazioni istituzionali – sulla base degli esiti della missione istituzionale di Regione Lombardia svolta in Australia a settembre del 2019 – intende favorire gli incontri e lo scambio di conoscenze reciproci tra enti, aziende e associazioni attive nei seguenti ambiti di reciproco interesse prioritario: ripresa e crescita economica sostenibile; agricoltura e industria alimentare; manifatturiero; cultura e industrie creative; gestione dei rifiuti ed economia circolare; sport; difesa e aerospazio e formazione professionale”.

Fontana a presidente stato Victoria: condividiamo iniziative di reciproco interesse

“Il nostro obiettivo – ha commentato il presidente Fontana – è promuovere iniziative istituzionali, politici e di progetto incoraggiando, come recita il Protocollo, la conoscenza, le migliori pratiche e gli scambi di informazioni in settori di reciproco interesse, partendo dall’innovazione, dalla crescita e dalla ripresa economica”.

“Per questo – ha aggiunto il sottosegretario Barucco – d’accordo con la presidente Dessau, faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per offrire alle imprese lombarde e australiane opportunità di investimento e per promuovere la partecipazione reciproca ad eventi, promuovendo anche la condivisione di piattaforme attraverso trasferire le rispettive conoscenze”.

