Governatore Fontana ha incontrato presidente Repubblica Ceca Pavel

Piena condivisione del ruolo da protagonista dell’Europa nel mondo, sottolineatura convinta dell’atlantismo e condanna dei conflitti bellici in atto.

Ampie aree di collaborazione economica e di capitale umano tra la Regione e la Repubblica Ceca, nel solco di quanto è emerso dal recente ‘Lombardia World Summit Forum 2023‘ in cui esponenti delle istituzioni, rappresentanti dell’industria e personalità di Stati esteri hanno ribadito il ruolo centrale della regione per lo sviluppo economico del Paese e dell’Europa.

Questi gli esiti dell’incontro tra il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, ricevuto a Palazzo Lombardia in occasione del ‘Business forum Italian-Czech‘, svoltosi al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ con rappresentanti di 150 aziende italiane e ceche, con la presenza anche del sottosegretario alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo.

Piena condivisione di obiettivi

“La Repubblica Ceca – ha rimarcato Attilio Fontana – è un pilastro importante del nostro continente; pienamente rappresentata da una presidenza che ha confermato il suo atlantismo e la sua visione di un’Europa unita che fa leva sui valori fondanti delle democrazie occidentali per immaginare il nostro futuro”.

“Mi ha fatto molto piacere constatare l’esistenza di una forte comunità di intenti – ha detto ancora il presidente Fontana – su temi come la drammatica guerra in Ucraina; e quanto sta accadendo in Israele e sulla striscia di Gaza”.

Grandi opportunità di crescita da scambi economici

Piena sintonia tra Fontana e Pavel anche sull’allargamento dell’Europa. “Che deve essere in grado – ha sottolineato il governatore della Lombardia – di includere territori che vanno tenuti vicini per molte ragioni di opportunità e stabilità. Come i Balcani”.

Da ultimo il presidente Fontana ha evidenziato la centralità del tema della difesa, importante non solo per ragioni geopolitiche, ma anche “per le ripercussioni che può avere su due economie come le nostre, che hanno una grande forza industriale nel settore aeronautico e aerospaziale, ma anche nell’aviazione civile, nei trasporti pubblici, nel monitoraggio satellitare del territorio e nelle telecomunicazioni”.