‘Food & Science Festival’, a Mantova agricoltura sarà ‘scienza’ per tutti

L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha partecipato, nella mattinata di giovedì 4 maggio, alla conferenza stampa di presentazione del ‘Food & Science Festival’, che si terrà a Mantova dal 19 al 21 maggio. Giunto alla sua settima edizione e promosso da Confagricoltura Mantova, è un evento di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale. Tre giorni che affrontano e approfondiscono, in maniera creativa e accessibile a tutti, le tematiche legate alla scienza della produzione e al consumo del cibo.

La presentazione del ‘Food & Science Festival’

“Questa manifestazione – ha commentato l’assessore Beduschi – si è saputa ritagliare un posto di rilievo a livello nazionale e internazionale. Ciò grazie alla capacità di ospitare momenti di confronto e alta divulgazione tecnica e scientifica ma anche sapendo mostrare il volto più diretto e vicino a tutti dell’agricoltura. Un lavoro svolto coinvolgendo le scuole e le famiglie con la realizzazione di laboratori didattici, incontri, mostre e degustazioni”.

Durante la tre giorni di programma, e attraverso decine di eventi gratuiti (con registrazione obbligatoria) in città, il Festival esplorerà numerose tematiche di stretta attualità non solo per gli agricoltori, ma anche per i cittadini. Si parlerà, infatti, di alimentazione e scienza, sostenibilità e tutela ambientale, innovazione tecnologica e benessere animale.

La partecipazione di Regione Lombardia

“In questo contesto – ha ricordato Alessandro Beduschi – si inserisce da diversi anni la partecipazione di Regione Lombardia, con l’acquisizione di servizi per l’organizzazione di iniziative. Per questa edizione, Regione curerà un incontro divulgativo dedicato al biologico. Evento che vedrà la partecipazione di nutrizionisti e chef. In programma un ‘agricoltour’, una visita guidata in un’azione agricola biologica e tre giorni di ‘Bio detective’, laboratori dedicati ai bambini“.

Evento che da anni guarda al futuro

“Con il ‘Food & Science Festival’ – ha concluso l’assessore Beduschi – gli organizzatori hanno saputo guardare al futuro già anni fa, abbinando i concetti di innovazione e agricoltura. Il futuro nel frattempo è arrivato. Chiedendo al settore di raccogliere la sfida della sostenibilità ambientale e di regole sempre più severe. E di farlo utilizzando la tecnologia per continuare a assicurare cibo di qualità a tutti noi”.